Lagao je o masakru u osnovnoj školi: Alex Jones mora platiti stotine milijuna dolara odštete

Sud u saveznoj državi Connecticut presudio je da Alex Jones mora platiti stotine milijune dolara odštete tužiteljima zbog tvrdnji da je pucnjava u osnovnoj školi Sandy Hook 2012. godine bila prevara, javlja ABC.

U presudi stoji kako je porota odlučila da Jones mora platiti odštetu zbog klevete i emocionalne štete koju je nanio. Jones će morati platiti i sve troškove suđenja.

Tužitelji, obitelji žrtava i jedan agent FBI-a koji je bio na mjestu događaja, svjedočili su ranije kako su ih Jonesovi sljedbenici maltretirali nakon što su povjerovali tvrdnjama Jonesa da je masakr bio prevara. Trpjeli su maltretiranje punih deset godina od tragedije.

Jones je na sudu rekao kako je u to vrijeme vjerovao da je pucnjava bila namještena, no da je promijenio mišljenje i da smatra da je bila prava. No, odbio se ispričati obiteljima.

Ovo je bilo treće i posljednje suđenje Jonesu zbog njegovih izjava o masakru u osnovnoj školi.

