Lakrdijaš u Saboru: U govoru mu dominiraju udbaši, pederi...

Nekad ste išli u Beograd ljubiti nekoga u stražnjicu, sad idete u Bruxelles. Tražili ste nezavisnu Hrvatsku, a dobili ste Croslaviju u Euroslaviji, koja vam nameće vrijednosti koje nisu hrvatske, rekao je Glasnović u Saboru, u nastupu koji je čak i za njegove standarde bio iznimno nabijen strastima.

Nisu to bile jedine njegove rečenice koje su izazvale buru u sabornici i opomene predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Ljut kao ris, nabrijani govor Glasnović je počeo obračunom s “jugolopovima”.

- Ti komunisti nisu mogli sačuvati ni tu šugavu Jugoslaviju. Neki sjede ovdje, ti šugavi Jugoslaveni. Tako ih moram zvati... Tu se rokate oko Bandića, a on je jedan od vas. On je primjer homojugoslavenikusa, on bi preživio na Marsu bez kisika - rekao je Glasnović.

U izlaganju je spomenuo guzičare, parazite, gljivare...

Glasnović je posebno naglasio da ne govori o desecima stranih dragovoljaca koji su branili Hrvatsku i poginuli.

- To ne zanima Hrvate, zanima ih samo lova, Lepa Brena i cajke. Oni su došli braniti Hrvatsku tamo na granici Svetog Rimskog Carstva. Oni su branili ove anemičare, guzičare i gljivare. Oprostite, stražnjične, stražnjice njihove. Što ste dobili? Državu skojevaca, bivših kadrova, tu nikad nije provedena lustracija. Dobili ste medije koji su moralni tifusari i imaju moralnu sidu...

Sabornicom se čuo žamor, a Jandroković ga je upozorio da ne koristi proste riječi. Nezavisni zastupnik Bojan Glavašević javio se nakon Glasnovićeva govora zbog povrede poslovnika.

- Zalažem se za slobodu govora i mislim da je u redu da svatko tko je izabran ima pravo reći što želi, ali ne znam zašto general Glasnović do te mjere ne voli Hrvatsku da je vrijeđa dan nakon što smo imali Dan sjećanja na žrtvu Vukovara. Tako govoriti ružnim terminima o zemlji, mislim da nije prihvatljivo - kazao je Glavašević.

Glasnović je kazao kako nije vrijeđao pojedince nego propalu doktrinu i mentalni sklop, a zbog zlouporabe instituta poslovnika i on je zaradio opomenu od predsjedavajućeg.

Rječnikom Željka Glasnovića dominiraju teške riječi. On svijet - ili barem hrvatsku politiku - vidi kao golemu urotu protiv Hrvatske. Teško je reći tko u toj zavjeri vodi glavnu riječ - pomahnitali Jugoslaveni, i neojugoslaveni, jugonostalgičari ili jugofuturisti, komunisti, neokomunisti ili zombiji, no u Glasnovićevoj glavi čak trećinu stanovništva ove zemlje čine slabi Hrvati - to je oko 1,3 milijuna ljudi! Na neki način, on podsjeća na Iliju Čvorovića, junaka filma “Balkanski špijun”, koji - u režimu koji počiva na paranoji - posvuda vidi neprijatelje, a čak i u najobičnijim gestama znakove neprijateljske subverzije.

Služio je tri vojske

- Hrvatska je specifična zemlja jer u njoj živi oko trećina puka koji je nikad nije želio - rekao je u jednom intervjuu, a procjena o trećini nelojalnog stanovništva veća je od bilo koje koju smo do sada čuli.

Željko Glasnović na slučaj vjeroučitelja koji je djeci pričao o tome kako nekima poput Stjepana Mesića i Vesne Pusić treba pucati u glavu i baciti ih u jame na Facebooku je napisao kako “u državi u kojoj slobodno šetaju masovni ubojice Ozne, atentatori Udbe i abolirani četnici zatvaraju vjeroučitelje”. Glasnović se na “fejsu” diči i videosnimkama naziva poput “Željko Glasnović spržio Vesnu Pusić, a ona poludjela kao ris” ili pak “Jasenovac je laž”. Kolege u Saboru naziva “mentalnim Jugoslavenima čiji se mentalni sklop transgenetski prenosi”, “izdajnicima”, “oni neki istrijani ili histrijani, ne znam jesu li još pod talijanskom okupacijom”...

Željko Glasnović rođen je u Zagrebu, odrastao u Kanadi, a bio je u četiri vojske – kanadskoj, Legiji stranaca, HV-u i HVO-u. Kad je Hrvatska napadnuta, bez razmišljanja je stao u obranu napadnute domovine, koju sad “brani” na prilično osebujan način.

Protivnici su mu kržljavi, zaostali...

Prema Glasnovićevu mišljenju, studenti koji su se bunili protiv dekana Vlatka Previšića “imaju duge prste od igranja videoigara, a glave su im u odnosu na tijelo nesrazmjerne veličine”. - Mentalni jugoslaveni ne mogu promijeniti svoj mentalni sklop, zato Hrvatska ne ide naprijed - kaže Glasnović, koji u njima vidi ključni razlog zaostajanja države.