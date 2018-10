Lana Pavić: 'I neki moji bliski prijatelji napustili su Hrvatsku'

Današnja Hrvatska nije država kakvu želim svojoj niti bilo čijoj djeci. Ona trebaju odrastati u sredini koja cijeni poštenje, znanje, radišnost i kreativnost, u kojoj svi mogu ostvariti svoje potencijale.

Poručuje Lana Pavić, bivša manekenka te poznata televizijska voditeljica i novinarka koja je krenula u nove pothvate. Kako bi i sama pokrenula promjene, odlučila je ući u politiku, a partnera je našla u stranci Pametno Marijane Puljak.

- Zadnjih pet, šest godina sam bila dosta angažirana aktivistički oko raznih stvari; od pitanja migranata, ženskih i drugih ljudskih prava, pa i u prosvjedima protiv "ilegalne" gradnje i pogodovanja investitorima na uštrb gradskog zemljišta, ali onda shvatite da ne možete sami promijeniti svijet - kaže nam Pavić dodajući kako je u stranci Pametno prepoznala sve ono za što se i sama zalaže; borbu protiv korupcije i nepotizma te želju za izgradnjom modernog društva na načelima slobode i beskompromisnog poštivanja ljudskih prava.

Dugo je, ističe, razmišljala hoće li se aktivno uključiti u politiku obzirom na predrasude koje ljudi imaju prema njoj kao bivšoj manekenki, ali je shvatila da mora reagirati.

Naime, mnogi ne znaju kako je Lana završila Fakultet političkih znanosti, da je nastavnica politike i gospodarstva te politička teoretičarka, a uskoro i doktorica znanosti. Ističe kako će predrasude uvijek postojati, ali da one dolaze od onih koji je ne poznaju.

- Mislim da je, ne pet do 12, već minuta do 12 da se situacija u državi promijeni. Stotine tisuće ljudi zadnjih nekoliko godina napustili su Hrvatsku, među njima i neki moji bliski prijatelji, mladi, kvalitetni, obrazovani ljudi i mislim da je to najbolji pokazatelj kakva je politika u Hrvatskoj, kakvi su političari i što su nam napravili - kaže Lana koja vjeruje da sa strankom Pametno može pokrenuti stvari na bolje.

Njezina domena su ljudska prava koja istražuje i u svojoj disertaciji koju treba obraniti na Fakultetu političkih znanosti. Upozorava kako se ona u Hrvatskoj iznimno krše posebno zbog jačanja desnice čemu su pripomogli bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko te predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

- Smatram da su se Tomislav Karamarko, kad je došao na čelo HDZ-a, a potom i aktualna predsjednica , služili vrlo prljavom kampanjom u kontekstu ljudskih prava, a ta retorika se nastavila sve do danas. I uopće se ne trebamo čuditi što je Hrvatska itekako nazadovala po pitanju ljudskih prava, što se vidi po brojnim istraživanjima - poručuje Pavić dodajući da se jačanjem desnice Hrvatska vratila 10 godina unatrag.

- Takve teme društvu stvaraju razdore i vraćaju nas u daleku prošlost, a to je iznimno krivo i opasno - kaže, a u tom kontekstu ističe i napad na Milorada Pupovca, predstavnika srpske nacionalne manjine.

- Osuđujem bilo kakav napad na bilo koga, bez obzira iz koje stranke netko dolazi. Postoje načini na koje građani mogu izraziti nezadovoljstvo, ali ti načini baš nikada ne smiju uključivati nikakvu vrstu nasilja. Mislim da je to posljedica neodgovorne politike koja se godinama naslanja na opasan nacionalistički diskurs, a takva politika uzrokuje različite akcije i reakcije, stvari se zakotrljaju i odu u smjeru u kojem ih je nemoguće kontrolirati - ističe Pavić.

Komentirala nam je i aferu sa lažnim SMS-ovima koja trese vrh HDZ naglašavajući kako upravo ta afera pokazuje protiv čega se ona i stranka Pametno bore.

- To je upravo prototip politike koju mi ne želimo i protiv koje se borimo - poručuje.

Osvrnula se i na stanje u SDP-u ističući kako nije dobro da se stranke bave samom sobom.

- Mislim da je za Hrvatsku iznimno važno da ima stranke koje su funkcionalne i u kojima se neće događati stalno razdori nego će se moći koncentrirati na određene politike koje zastupaju i braniti interese građana koji su ih izabrali. Ako se stranke bave same sobom, ako se u njima događaju razdori kakav se dogodio u SDP-u, onda se ti ljudi ne mogu baviti onime za što su im ljudi dali mandate. Stranke postoje da bi zastupale interese građana, a ne da bi se igrali ratova unutar stranke - kaže Lana koja smatra da jačanje Živog zida nije dobro.

- To je definitivno put kakav u politici, kažem to kao politologinja, smatram da nije dobar zato što populizam koji promoviraju i lažna obećanja koje daju građanima samo građane dovode u zabludu. Mislim da se ozbiljni ljudi ne mogu baviti temama kojima se bavi Živi zid - od protivljenja cijepljenja, pa način na koji zagovaraju demokratske promjene... Poštujem njihove birače, ali smatram da to nije put kakav Hrvatskoj treba - kaže nam Lana, inače i majka troje djece, od kojih je jedna kćer školarka.

Kao roditelj školarke, ali i kao nastavnica, smatra da obrazovni sustav treba mijenjati.

- Vidim niz problema u tom sustavu i mislim da nam treba jedna ozbiljna i cjelovita reforma koja će obrazovanje učiniti obrazovanjem 21. stoljeća, a ne da se bavimo stvarima koje uistinu nisu primjerene vremenu u kojem živimo - zaključuje.

Predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak, koja je predstavila u subotu Lanu i Ivanu Milas Klarić, bivšu pravobraniteljicu za djecu, kao nove članice, ne krije zadovoljstvo ističući kako je sve više novih članova.

Naglašava kako je politika danas najvažnija djelatnost u Hrvatskoj te da je iznimno bitno da dobri ljudi uđu u politiku.

- Prava oporba vladajućima je odgovorna politika koja će prestati s klijentelizmom, korupcijom, političkom trgovinom i svime onime što je upropastilo državu. Drago nam je da sve više ljudi prepoznaje takav naš stav, upornost i dosljednost i da jedino kroz političko djelovanje mogu utjecati na promjene u društvu - kaže Puljak.

Predrasuda koje prate Lanu ne boji se. Za nju ima samo riječi hvale.

- Uvijek će biti predrasuda, većina ljudi je pozna kao manekenku, TV voditeljicu, urednicu, možda je s te strane poznatija u društvu, ali ona je i politologinja, uskoro će i doktorirati, ima jako širok dijapazon i znanja i stručnih interesa i vjerujem da će iznenaditi mnoge - kaže dodajući kako je Pametno stranka koja razbija predrasude.

- Kao što razbija predrasude o tome da su svi političari isti, da je politika nešto prljavo i da političar ne može biti pošten i moralan. Pametno svojim djelovanjem pokazuje da je politika rad za opće dobro i svu svoju energiju ulažemo u to da promijenimo ustaljene predrasude - poručuje Puljak.