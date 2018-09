Land Roverom se zaletio u trg pun ljudi, ubio je njih devetero

Pomahnitali vozač zabio se u srijedu navečer Land Roverom u ljude u južnom kineskom gradu Hengyangu. Devetero je ljudi poginulo, a 43 je ranjenih. Policija je vozača uhitila, a motiv napada zasad nije poznat pa se tako niti ne zna je li riječ o terorizmu.

Napadač je identificiran kao 54-godišnji Yang Zanyun koji već ima policijski dosje, javlja Sputnik News.

Breaking: At least 3 dead and more than 40 injured after an SUV rammed into a crowd of people in Hengyang, China. A man is in custody and the motive is under investigation. (Via @ZhangZhulin) pic.twitter.com/XLEkBhN9kr