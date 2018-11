Lara (26): 'Vratila sam se iz Londona u Hrvatsku iz inata!'

Vratila sam se u Hrvatsku iz inata! Znam da to može zvučati malo čudno, ali još uvijek vjerujem da Hrvatska može biti sjajna zemlja, da imamo izvrsne predispozicije za uspjeh. Slažem se, ljudima ovdje nije lako. Ako odeš van, puno ćeš lakše naći posao. Izazov je živjeti vani, ali naći pristojan i dobro plaćen posao, možda ne odmah u struci, to nije teško. Kaže se - ako u Londonu ne možeš naći posao, nećeš nigdje. Ali, nije mi to bio izazov, kazala je za Slobodnu Dalmaciju 26-godišnja Zagrepčanka Lara Hamer.

Lara je u srpnju ove godine stekla diplomu prvostupnice međunarodnih odnosa i politike na sveučilištu u britanskom Northamptonu, gradu nešto većem od Splita (200-tinjak tisuća stanovnika), smještenome oko stotinu kilometara sjeverozapadno od Londona. Međutim - odlučila se vratiti u Hrvatsku. I to ne sjediti skrštenih ruku i čekati posao, nego s već razvijenom idejom koju namjerava oživjeti u Lijepo našoj.

- Prvostupnica sam politologije, što je zanimanje vrlo teško zapošljivo u Hrvatskoj. Međutim, ono što te nauče vani na fakultetu, a kod nas ne, jest kako da se sam pokreneš i ne očajavaš - kaže Lara za Slobodnu Dalmaciju.

- Mene s puno radnih mjesta u Hrvatskoj diskvalificira činjenica da nemam završen diplomski studij (master). To je smiješno jer u Engleskoj već na prvoj razini studija steknete toliko znanja i praktičnih vještina da se možete odmah zaposliti. Također, za razliku od nas, mnogo mladih ondje ne upisuje diplomsku razinu studija odmah nakon što završe bachelor jer žele neko vrijeme raditi i vidjeti gdje će se profilirati te što će ih na kraju zanimati – kaže Lara, koja ima u planu jednog dana nastaviti studij na diplomskoj razini.

'Ako u Britanjii radiš uz studij, možeš zaraditi dovoljno novca za troškove života'

Lara kaže da je čisti mit da morate imati novca kako biste studirali u inozemstvu.

- Hrvatski studenti u zemljama Europske unije studiraju pod istim uvjetima kao domaći studenti. U Velikoj Britaniji studij kreditira britanska vlada i to izravnom uplatom sveučilištu, a vi taj kredit vraćate tek kada završite studij, zaposlite se i ostvarujete godišnja primanja viša od 21 tisuću funta. To je jako teško postići pa se može dogoditi da kredit zapravo nikad ne otplatite. Ali, ono što je važno jest da, ako u Britaniji radiš uz studij, možeš zaraditi dovoljno novca za troškove života - prepričava Lara Hamer.

Još prije studija radila je kao babysitterica u Zagrebu te Americi, dok je u Northamptonu prošla put od rada u restoranu, na recepciji jednog konferencijskog centra do organizacije konferencija. Sestra i ona s prijateljima stanovale su privatno i zarađivale dovoljno da se mogu same uzdržavati.

Drugi je mit koji Lara želi razbiti taj da, ako u Hrvatskoj ne možeš završiti fakultet, ne možeš nigdje. Naprotiv, ona je najprije upisala studij prava u Zagrebu, ali je od njega odustala.

'Kod nas se buba napamet knjiga od 300 stranica'

- Ne želim ni najmanje diskreditirati hrvatski obrazovni sustav, ali ja se na tom studiju nisam našla. Dobijete knjigu od 300 stranica koju morate naučiti napamet, svaka čast onome tko to može, ali meni se to "bubanje" činilo nepotrebnim. Ta fokusiranost na teoriju bila mi je užasna. Uz najbolji trud i volju shvatila sam da ja nisam kapacitet za to. O razini samopouzdanja neću ni govoriti. Kada sam došla u Englesku, još uvijek sam mislila da moji neuspjesi imaju veze s mojim (ne)sposobnostima, a onda se ovdje dogodilo nešto posve drugo. Potpuno drukčiji način predavanja, puno prakse, stručni profesori s diplomama Oxforda, Cambridgea, London School of Economicsa. Krasni profesori i predivni ljudi koji te potiču na rad i učenje, ali i to da se uključiš u zajednicu, volontiraš, kao i to da sam otkrivaš vlastite mogućnosti i razviješ samopouzdanje - govori Lara upravo u želji, kaže, da ljudi koji su možda iz istih razloga odustali od fakulteta u Hrvatskoj shvate kako negdje drugdje mogu pokušati iskušati vlastite mogućnosti.

Na povratak je utjecala socijalna dimenzija života u Engleskoj

Dok joj je fakultet bio neprocjenjivo iskustvo i pozitiva, isto to ne može reći za socijalnu dimenziju života u Engleskoj. Upravo to je imalo utjecaja i na povratak.

- Stvarno nismo svjesni u kakvoj mi predivnoj zemlji živimo. Bila sam i ja negativna prema mnogo čemu u Hrvatskoj, ali iskustvo života vani me potaknulo da malo manje kritički gledam na svoju zemlju. Na primjer, mi stalno govorimo da je naš zdravstveni sustav koma, ali njihov je još gori i sve ide k tome da se privatizira. Osim toga, mi se puno bolje zabavljamo, izlazimo van, bitno nam je da smo zajedno, brinemo se jedni o drugima, a tamo su ljudi dosta otuđeni. I puno više piju! - smije se Lara.

Ipak, Lara napominje kako bi svima preporučila da odu studirati vani, da putuju, upoznaju druge kulture, ali da se vrate u Hrvatsku i pokušaju ovdje mijenjati stvari.