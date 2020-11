Lauc: Ako se zarazi puno ljudi, nažalost, puno će ih i umrijeti

<p>Pandemija korona virusa već sedam mjeseci hara Hrvatskom. S obzirom na količinu iskustva koji smo stekli s njom do sada, trebamo razlikovati pojmove smrtonosan i opasan. Mi sada znamo da je virus bitno manje smrtonosan nego opasan, objašnjava znanstvenik Gordan Lauc. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>- Ono što nam se dogodilo u ožujku je da se pandemija širila na vrlo sličan način kao što se širi sada i u Bergamu je možda čak 60% ljudi bilo zaraženo koronavirusom. I one koje smo vidjeli da umiru je posljedica velikog broja zaraženih. A mi smo malo testirali, pa smo potvrdili malo slučajeva - rekao je Lauc u<a href="https://vijesti.hrt.hr/672857/lauc-ako-se-zarazi-puno-ljudi-puno-ljudi-ce-i-umrijeti" target="_blank"> HRT-ovoj</a> emisiji Dobro jutro Hrvatska.</p><p>Točan postotak smrtnosti, kaže znanstvenik, ne može se znati. Ono što sada vidimo je da smrtnost u Europi raste. </p><p>- Ovaj virus može ubiti, ne zato što će ubiti puno ljudi, jer 99,5% će preživjeti ali ako se zarazi puno ljudi, a trenutno je u Hrvatskoj zaraženo 100 do 150 000 ljudi, nažalost puno ljudi će umrijeti. Ono što vidimo u KB Dubrava, jako puno ljudi je hospitalizirano i umire - zaključio je Lauc.</p>