Lauc: Glupane, pa stavi masku!

Prošlo je vrijeme za brigu o političkoj korektnosti, smatra hrvatski znanstvenik Gordan Lauc te tvrdi kako reći nekome da je glup što ne nosi masku sada više nije uvreda nego, jednostvano, znanstvena činjenica

<p>Hrvatski znanstvenik <strong>Gordan Lauc</strong> na svom je Facebook profilu prokomentirao jedno američko istraživanje o korelaciji između individualnog poštivanja mjera zaštite od korona virusa i mentalnih sposobnosti pojedinaca.</p><p>Zaključak je jednostavan: inteligencija svakoga tko ne nosi zaštitnu masku više uopće nije upitna nego sada već i: znanstveno dokazana.</p><p><strong>VIDEO: Lauc o najugroženijim skupinama građana</strong></p><p>- Ovo možda nije u potpunosti politički korektno, no istinito je. Ako se u situaciji globalne pandemije ne pridržavate mjera društvenog udaljavanja, to naprosto znači da ste glupi -piše Lauc pa se poziva na izvor.</p><p>- To je pokazalo veliko istraživanje koje je provedeno u Americi i upravo je objavljeno u vrlo uglednom časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences".</p><p>Lauc ima i savjet za one koji brinu o sebi i drugima u situaciji kad nalete na bahate, nesmotrene, opasne...</p><p>- Dakle. kada od sutra na dalje vidite nekoga u trgovini ili javnom prijevozu da ne nosi masku, slobodno mu kažite: 'Glupane stavi masku'. Jer se to više ne može smatrati uvredom, već znanstvenom činjenicom - poručuje hrvatski znanstvenik pa zaključuje:</p><p>- Maske možda jesu malo neugodne, no šteta od njihovog korištenja je nikakva, a mogu pripomoći u suzbijanju pandemije pa onda drastičnije mjere i zabrane neće biti potrebne - napisao je Gordan Lauc.</p>