Cetinski i Lovren naljutili su Lauca: 'Ne slušajte budaletine'

Nemojte slušati budaletine koje pričaju o stvarima o kojima ne znaju niti toliko da bi mogli shvatiti da ništa ne razumiju, napisao je profesor Gordan Lauc na Facebooku potaknut jučerašnjim Instagram javljanjem Tonyja Cetinskog i Dejana Lovrena koji je podržao pjevača u razgovoru.

Naime, njih dvojica su jučer razgovarali o cijepljenju, a Cetinski je izjavio i da ima puno ljudi koji misle kao oni.

- Vjerojatno ste shvatili kako se ova cijela situacija nenadano dogodila. Moram priznati kako nije jednostavno, iako sam naviknut na udarce po leđima. Držite se uz vjeru u Boga, možete se malo i krunice 'uhvatiti'. Bitna je vjera u ovim trenucima - rekao je Tony gledateljima na početku videa.

- Do sada, zlo nije pobijedilo. Tako da će sve ići uz pomoć Boga - dodao je pjevač.

Lovren se s njim slaže, a smatra kako su se neki bespotrebno 'obrusili' na izjave pjevača.

- Mi samo iznosimo svoj stav. Mene nitko neće natjerati na nešto što ne želim. Svatko ima pravo na ono što želi - rekao je jučer Lovren.

Mudra izjava kaže: "Od svih stvari na svijetu, pamet je najpravednije raspoređena - Svi misle da je imaju dovoljno"... Posted by Gordan Lauc on Tuesday, May 12, 2020

Lauc je pak danas odgovorio kako njega ne treba zvati da pjeva na svadbana, ali ni stavljati ga u nogometnu reprezentaciju.

- U obje te situacije bio bih jako loš, a i osjećao bih se jadno zbog toga. Ova dvojica o cjepivima i bolestima očito ne znaju niti toliko koliko je potrebno znati da bi bio svjestan da ne znaš ništa. O bolestima, cjepivima i imunom sustavu ja ne znam puno više nego što znam. I naše čitavo planetarno znanje o bolestima i imunom sustavu puno je manje od neznanja, i zato moramo intenzivno učiti, tj. istraživati - napisao je Lauc i nastavio: " No nadam se da jednu stvar sada vide i razumiju svi, jer za to doista ne treba veliko predznanje. Nedostatak samo jednog cjepiva (protiv covid-19) zaustavio je planetu i uzrokovao velike probleme u zdravstvenim sustavima mnogih zemalja. Čeka nas i recesija koja će u povjesti ostati upisana kao velika depresija 21. stoljeća. I sve to samo zboj jednog jedinog cjepiva kojeg nismo napravili na vrijeme... Srećom puno drugih cjepiva imamo, jer velike boginje, dječja paraliza, ospice i mnoge druge bolesti puno su opasnije od covid-19. Možete li zamisliti svijet u kojem nema cjepiva protiv tih bolesti? Mislite li da je bilo lijepo na Lazaretima čekati 40 dana da smijete ući u Dubrovnik? Želite li morati početi s desetak djece kako bi polovina doživjela pubertet, četvrtina doživjela da i sami imaju svoju djecu, a sve ostale gledati kako umiru od neke od zaraznih bolesti... Medicina nas je previše razmazila u zadnjih 50 godina. Rat koji vodimo s bakterijama i virusima već milijunima godina je iznimno okrutan i samo nas znanost i stalna istraživanja mogu održati u ovako komotnoj situaciji kakvu imamo danas.

Nemojte slušati budaletine koje pričaju o stvarima o kojima ne znaju niti toliko da bi mogli shvatiti da ništa ne razumiju. A ako radite u medijima, nemojte im davati medijski prostor koji im izgleda nedostaje pa sada izmišljaju teme koje ih mogu dovesti u medije", zaključio je Lauc.

Tema: Hrvatska