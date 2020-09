Lauc očekuje težu jesen: 'Treba progurati zimu i priča je gotova'

U Hrvatskoj je danas zabilježeno 204 nova slučaja zaraze korona virusom, a Gordan Lauc za Novu TV komentirao je da se čini kako je u Čileu i Australiji drugi val sada puno teži, pa očekuje slično i kod nas

<p> </p><p>Znanstvenik Gordan Lauc prije nekoliko mjeseci je rekao da će simptomi bolesti na jesen postati sve teži.</p><p> </p><p>- Mi smo pokazali prije nekoliko mjeseci da će ljeti biti blaže nego što je kod nas bilo u prvom valu. Nažalost, ako sada gledamo što se događa u Australiji, što se dogodilo u Čileu, čini se da doista njihov drugi val po zimi teži. Tako da se ja bojim da bismo kod nas mogli očekivati teže slučajeve dolaskom zime - rekao je znanstvenik za <strong><a href="https://zimo.dnevnik.hr/clanak/gost-dnevnika-nove-tv-gordan-lauc---619531.html">Novu TV. </a></strong></p><p>Uz to, prokomentirao je kako Hrvatska testira malo, od 3 do 4 tisuće ljudi dnevno. </p><p>- Ne treba zaboraviti niti da ti testovi koštaju. Mi danas plaćamo milijun do dva milijuna kuna svaki dan za testiranje koje nam je u biti samo informacija o tome koliko će se ljudi u budućnosti razboljeti. Nama testovi daju nekoliko tjedana upozorenja prije nego se ljudi pojave u bolnicama. Mislim da je puno važnije fokusirati se na to koliko ima bolesnih ljudi nego koliko smo ih testirali i za koliko se pokazalo da su pozitivni na korona virus - objasnio je Lauc. </p><p>Istraživanje s Harvarda pokazalo je da oko 90% ljudi po novim kriterijima ne bi bilo inficirano. </p><p>- To je problem PCR testova. Oni su strašno osjetljivi. Mi recimo možemo analizirati DNA u kostima životinja koje su umrle prije stotina tisuća godina i još uvijek pronaći DNA. U nosu osobe koja je nekad imala virus ili koja ga jako malo ima, u njima se može pokazati da je ona pozitivna što ne znači da je opasna i za druge - rekao je. </p><p>Znači li to da se teoretski može dogoditi da netko dobije pozitivan test, ima malo virusa, a zapravo nije opasan za ukućane i kontakte koji idu u samoizolaciju, Lauc objašnjava: </p><p>- Istraživanja su pokazala da postoji relativno mali broj ljudi koji će zaraziti veliki broj drugih, dok velik broj drugih ljudi koji su pozitivni na testu neće zaraziti gotovo nikog.</p><p>Znanstvenik Lauc objasnio je i to treba li osoba koja je preboljela korona virus, a koja je kasnije bila u kontaktu sa zaraženom osobom ići u izolaciju. </p><p>- Samoizolacija je mjera koju propisuje stožer i oni prate određena pravila. Prema znanstvenim istraživanjima, većina ljudi koji su preboljeli čak i blaži oblik su barem donekle zaštićeni i oni se ne bi trebali ponovo razboljeti. Broj opisanih slučajeva da se netko razbolio dvaput je vrlo mali - rekao je i dodao da u samoizolaciju moraju ako dobiju rješenje. </p><p><strong>Teorija o virusu iz svemira</strong></p><p>- To je eksces jednog znanstvenika koji kaže da je i španjolska gripa došla meteorom. Mislim da je to izuzetak kojem ne bi trebalo davati veliku pozornost - smatra Lauc. </p><p>- Teško je biti siguran kada ćemo se riješiti virusa. Prema onome što vidimo u nekim drugim zemljama, nakon što se zarazi 30 do 40 posto ljudi, epidemija praktično staje. Mi ćemo gotovo sigurno do idućeg ljeta u većini zemalja koji neće imati vrlo strogu izolaciju, tipa Kine, Australije ili Novog Zelanda, će se zaraziti taj dio populacije ili ćemo dobiti cjepivo. Za očekivati je da ćemo morati progurati ovu zimu i da će priča biti skoro gotova - zaključuje znanstvenik. </p>