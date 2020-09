Horvat teško podnio izolaciju: 'Kriza obično počne sedmi dan'

Sve će doći na svoje mjesto, idu amandmani, ide ponovna rasprava i sigurno će biti dobar zakon, komentirao je ministar koji je svoje vrijeme u samoizolaciji proveo radeći na novom Zakonu o obnovi Zagreba

<p>Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine <strong>Darko Horvat</strong> gostovao je u emisiji<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3882500/ministar-horvat-za-rtl-nakon-izlaska-iz-samoizolacije-podnio-sam-to-relativno-tesko-kriza-pocne-obicno-sedmi-dan/" target="_blank"> RTL Danas</a>, gdje je između ostalog govorio o Zakonu o obnovi Zagreba i okolice koji će se u petak naći na izglasavanju u Saboru. </p><p>Rekao je kako je vrijeme u samoizolaciji proveo radeći na novom Zakonu. Podsjetimo, ministar je bio u samoizolaciji jer je bio u kontaktu s pomoćnicom koja je bila zaražena korona virusom. </p><p>- Mi koji nismo naviknuti biti zatvoreni u četiri zida, podnijeli smo to relativno teško. Zašto teško? Nemate kontakt s javnosti osim telekomunikacijskim putem. Kriza počne obično sedmi dan. Zadnjih nekoliko dana sam osjećao nestrpljenje. Imao sam dojam da sam kolege malo ostavio i na cjedilu jer je jedan dio saborske rasprave proveden i mimo mene - opisao je ministar. </p><p>- Sve će doći na svoje mjesto, idu amandmani, ide ponovna rasprava i sigurno će biti dobar zakon - rekao je.</p><p><strong>Vlada će prihvatiti 30-ak amandmana na Zakon o obnovi Zagreba</strong></p><p>Govoreći o zakonu kazao je da je na njega podneseno 183 amandmana.</p><p>- Od toga neki su i duplani u smislu sličnih tematskih dijelova koje obrađuju. Na sutrašnju sjednicu Vlade ćemo otići s prijedlogom prihvaćanja 30-ak. To je široka lepeza i pojedinačnih i amandmana klubova koje smo spremni prihvatiti - kazao je Horvat.</p><p>- O Zakonu će se glasovati u petak. 30 dana nakon izglasavanja zakona morat ćemo oformiti Fond i donijeti prvi set programa mjera i to će biti prilika da točno definiramo kada građani mogu početi podnositi zahtjeve - zaključio je.</p>