Laura (19) u kolicima: 'Da sam slušala druge, ne bi bilo ničeg'

Kad sam Lauru Bičanić (19), djevojku s cerebralnom paralizom, pratila na taksi, suočila sam se s neuobičajenom situacijom.

- Nisam vam ja fizioterapeut. Kako si mislila da ju posjednem u auto - bezobrazno mi je dobacio taksist.

- Ona može sama - rekla sam mu, a tihim glasom Laura mi je rekla: "Antonija, to je ono o čemu smo pričale. Zanemari".

Okrenula se prema vozaču i rekla mu kako se ne brine jer je ona putnik kao i svaki drugi. Na kraju ju je odvezao gdje mu je rekla.

Sa sličnim situacijama Laura se zbog svog stanja često susreće. Život s cerebralnom paralizom nije lak, pogotovo kad su vam kolica glavni životni suputnik.

- Kad sam bila manja, pitala sam se čemu sad to. I ja bih nekad malo predah od tog života, a posebno sam to mislila dok sam bila u osnovnoj školi. Nekad sam se pitala zašto ne mogu s razredom, uvijek sam bila isključena iz nekih aktivnosti. Jedino što sam mogla je dokazati se kao odličan učenik i kao čovjek. Ljudi koji su to trebali prepoznati, prepoznali su - rekla je.

Ona i njena sestra blizanka Ines rodile su se kao nedonoščad. Problemi pri porodu ostavili su trajne posljedice na njihovo zdravlje. No, kaže kako fizički nedostatak ne bi trebao biti prepreka u tome da se razvijamo intelektualno.

- Sad sam upisala fakultet, ali dotada se svaki dan znalo kada dolazi fiziterapeut, koliko se vježba, koliko vremena imamo za pauzu, dokad sam u školi, tko i kada dolazi po mene u školu i tako svaki dan - rekla je.

Početkom listopada preselila se u Studentski dom Stjepan Radić u Zagrebu kako bi joj Filozofski fakultet bio što bliže. Inače je živjela s roditeljima u Velikoj Gorici. Ovo joj je, kaže, prvo takvo iskustvo. Biti samostalna je sve što je oduvijek željela, ali roditelji su uvijek tu kad treba.

- Najbolje da njih pitate kako im je bilo sve ove godine brinuti se za nas dvije. Pobrinuti se za sve u kući, dati nam jesti, nekad čak pomoći da se obučemo. Tu nema stajanja - rekla je.

Pristala je progovoriti o poteškoćama za serijal Razbij stigmu. Svima koji imaju milijun upitnika u glavi kad je vide, poručuje:

- Nemojte se bojati postaviti pitanja. I mi smo samo ljudi. Imamo obitelj, završavamo fakultete, radimo, znamo se dobro zabaviti i uživati. Ovakav život ne bi mijenjala nizašto - rekla je.