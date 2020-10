Lavica iz osječkog ZOO-a sama sebi odgrizla šapu: 'Nažalost, morali smo je eutanizirati...'

U javnost je 'iscurio' video snimak nepoznatog autora koji tvrdi da je lavica danima trpjela zbog pareze stražnje noge pa ju je zbog toga izgrizla. Osječki ZOO vrt javlja kako su je morali eutanizirati...

<p>Proteklog je vikenda osječki ZOO vrt ostao bez 14 godina stare lavice. Nad njom je obavljena eutanazija jer je, trpeći neurološki ispad, sama sebi odgrizla dio noge koju zbog pareze nije osjećala. Ozlijeda je bila značajna, veterinari ZOO vrta nisu je mogli sanirati i životinja je na kraju eutanazirana iako lavice u zatočeništvu mogu dočekati i 30 godina života.</p><p>U javnost je potom 'iscurio' video snimak nepoznatog autora koji tvrdi da je lavica danima trpjela zbog pareze stražnje noge pa ju je zbog toga, autodestruktivno, izgrizla. Navodno je uprava ZOO vezano za taj problem više puta upozoravana no, liječenju životinje se pristupilo tek kada je bilo prekasno.</p><p>Naime, još je početkom rujna primjećeno da lavica ima problema prilikom hranjenja zbog upaljenih vilica. Dobila je antibiotike jer su veterinari posumnjali na paradentozu. Jedno kratko vrijeme bila je dobro no, problemi su se nastavili pa je 16. rujna povrgnuta anesteziji kako bi ju detaljno pregledali.</p><p>Utvrđeno je da lavica ima granulom u dva kutnjaka i da je to već postalo kronično, a i očnjaci su joj bili istrošeni. Iako se iz anestezije probudila bez poteškoća, već idućeg dana primjećeno je da nešto ipak nije u redu. Lavica se nije mogla normalno kretati jer joj je zadnja desna noga bila djelomično oduzeta. Novi je pregled pokazao da se radi o parezi koja je uslijedila kao posljedica anestezije.</p><p>"Oporavak od pareze kod životinja traje oko 2 mjeseca tijekom kojega životinja prima adekvatnu terapiju koja spriječava pojavu autodestrukcije. Terapija je odmah i primjenjena i davala je zadovoljavajući rezultat kroz prvih mjesec dana od pojave pareze. Tek se tada kod lavice pojavljuju trnci u nozi koji izazivaju autodestruktivno ponašanje kada je 13 ili 14. listopada odgrizla sebi metatarzalni dio stražnje desne noge. Čim je taj problem uočen pojačana je terapija koja je za svrhu imala spriječavanje daljnjeg procesa autodestrukcije no, on do 17. listopada nije polučio željeni rezultat. Lavica tijekom zdravstvenih komplikacija nije bila prepuštena sama sebi nego je liječenje, kako je navedeno i u veterinarskom izvještaju, kontinuirano trajalo od rujna", kazao je Vjeran Marijašević, glasnogovornik osječkog ZOO.</p><h2>Osječki Zoo nije imao osobite sreće s lavovima...</h2><p>Veterinar je procjenio kako bi lavicu bilo najbolje uspavati obzirom da kod takve ozlijede slijedi amputacija noge, a veoma često i sepsa u postoperativnoj fazi.</p><p>"Zbog toga što je ishod liječenja u ovakvim slučajevima neizvjestan, a liječenje dugotrajno i povezano s patnjama, uzimajući u obzir dob i dobrobit životinje, donesena je zajednička odluka o eutanaziji", stoji u veterinarskom izvješću. Osječki ZOO sada ima samo još jednog mužjaka lava. Do sada ovaj ZOO nije imao osobite sreće sa lavovima, odnosno sa odgovarajućom skrbi za iste.</p><p>I 2007. godine bio je problem sa njima kada je tadašnja upraviteljica odlučila dva netom rođena lavića staviti u male kaveze u zidanom objektu iako u vanjskom dijelu imaju svoju veliku nastambu. Lavići su se razboljeli. Iako su već bili gotovo dvije godine stari tresle su im se noge dok stoje, dlaka im je djelomično otpala, bili su bez odgovarajuće ishrane i vitamina, a za jednog se sumnjalo da je i slijep.</p><p>I tada se razmišljalo o eutanaziji no, jedan je lavić uginuo, a drugi se oporavio čim su ga stavili u njegovu nastambu. Njihovog oca Igora, kralja osječke lavlje nastambe, tadašnja je upraviteljica dala kastrirati pravdajući to mišlju da je upravo tata lav na svoje potomke prenio genetski poremećaj. Ironično, nakon kastracije, lav Igor ostao je bez svoje raskošne grive i više je nalikovao na staru lavicu.</p>