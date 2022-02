Stjepan Čuraj, bezvezni predsjednik bezveznog HNS-a, postao je novi ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, umjesto uhićenog Darka Horvata.

I unatoč tome, još uvijek se kao jedan od glavnih argumenata protiv prijevremenih izbora u brojnim raspravama u medijima, u javnosti i na društvenim mrežama apostrofira jadno stanje u hrvatskoj opoziciji.

I ono je doista jadno. Međutim, je li ono gore od ovakve Vlade i ovakvog HDZ-a?

Za Čuraja se ne treba bojati da se neće uklopiti u ovu Vladu, njemu već država ionako plaća dvije trećine najma stana od 113 kvadrata u Zagrebu "jer ima muško i žensko dijete". I tko zna koliko ih još takvih čeka na red za ulazak u Vladu kad iz nje izlete budući optuženici.

Mrak na oči

Ipak, kad god se spomene pad Vlade, mnogima padne mrak na oči od pomisli tko bi mogao zamijeniti taj i takav HDZ. Priča o oporbi za mnoge je stravičnija od priče o HDZ-u.

Kao da je neka buduća propast gora od ove sadašnje. Ili je kvaka u tome da smo se navikli na vraga kojeg znamo, pa nemamo preveliku želju navikavati se na nekog novog.

Uglavnom, može li stanje u opoziciji stvarno biti argument protiv rušenja HDZ-ove vlade i raspisivanja prijevremenih izbora?

Horor parodija

I doista, SDP je u poluraspadu, Most je histeričan, Možemo! je još zelen, desnica je razbijena i opasna, ostalih praktički nema na vidiku. Ljudi bi trebali na izborima glasati za Peđu Grbina ili Božu Petrova, za Sandru Benčić ili Ivana Penavu, a onda bi se trebali nadati da će ta oporba zajednički smijeniti HDZ i preuzeti vlast.

Zvuči kao horor parodija.

Dok je, s druge strane, HDZ čisti horor. Osim Horvata i Borisa Miloševića, imamo i Josipa Aladrovića, ali ne zaboravimo ni Marija Banožića, pa ni Davora Božinovića s policijskim nasiljem nad migrantima, ni Zdravka Marića s frendovima s jahte...

A kad ispucamo korupcijske afere, dolazimo do Vladina odgovora na pandemiju s najmanjim postotkom cijepljenih i najvećom smrtnosti od Covida u EU, do nepostojeće obnove, do nekorištenja europskih fondova, do političkih pritisaka na pravosuđe i medije...

Ujedinjeni HDZ

Oporba je navodno razjedinjena po svim osnovama, političkim, svjetonazorskim, ideološkim. A što je HDZ? Ujedinjen je s partnerima u korupciji, kriminalu, nekompetenciji, pogodovanjima, partikularnim interesima...

Hrvatska je postala taocem novog Saveza komunista. Kao i u doba socijalizma, sve se događa unutar, oko i zbog HDZ-a. On upropaštava, on spašava, on uništava, on se obračunava s onima koji uništavaju. HDZ je uništio opoziciju, kreirao interesne satelite i kreirao situaciju gdje se više ne može zamisliti niti jedna druga vlast osim njegove.

A kad se takva dvaput u trideset godina pojavi, HDZ svim sredstvima - pa i pučističkim - radi na rušenju te vlasti, kako bi se ponovno dočepao onoga bez čega ne može. Poslova, natječaja, fotelja, afera, potpora, babe i stričeva, novca i utjecaja.

I što je najgore, HDZ je takav stav uspio ucijepiti u sve malodušnije birače opozicije kojima je svakako lakše grintati protiv HDZ-a, nego glasati za nekoga tko bi taj HDZ treba smijeniti.

Plenki lider?

Oporba je navodno nesposobna? Po čemu je HDZ pokazao da je sposoban?

Oporba je razjedinjena? HDZ je spojen samo ljepilom vlasti, kao što se na njega lijepi svatko gladan vlasti.

Oporba nema lidera? Plenkovićevo liderstvo svodi se na petnaestak smijenjenih ili kompromitiranih ministara, na ministre koji rade što hoće ili ne rade ništa, kao i na premijerove prijeteće poruke pravosuđu, medijima, kritičarima koje se hapsi. Kao i na Plenkovićevu ambiciju da se preko premijerske funkcije dokopa Bruxellesa.

I ne zaboravimo ni ovo: HDZ je uvijek bio najgora, najopasnija i najpokvarenija oporba svakoj vlasti. Kao što je HDZ uvijek bio najgora, najopasnija i najpokvarenija vlast.

Zar doista postoji nešto gore od toga?

Može li gore od Čuraja ili Horvata?

Naravno da je oporba ideološki razjedinjena. Ali to je i HDZ koji je rastegnut između komunista i ustaša, između umjerenjaka i tvrdih nacionalista, koji može na terenu koketirati s radikalnom desnicom, a onda koalirati sa Srbima i liberalima. HDZ je čitava oporba u jednom.

Stjepan Čuraj trebao bi postati ministar u HDZ-ovoj Vladi. Mislimo li da bi oporba uspjela pronaći goreg od njega? Ili od Darka Horvata? Ili Marija Banožića?

I zato je dilema HDZ ili oporba zapravo lažna i ide u prilog Plenkoviću. Dokle god se više kritiziraju oni koji nemaju nikakvih ovlasti od onih koji otvoreno i beskrupulozno zloupotrebljavaju vlast, dotle će se HDZ ovom državom igrati kao beba sa zvečkom.