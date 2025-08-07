Obavijesti

Lažni Covid testovi: Još ništa od optužnice protiv Korona Kida

Piše Helena Tkalčević, Hajrudin Merdanović,
Čitanje članka: 2 min
storyeditor/2025-08-07/PXL_050917_17867982.jpg | Foto: Matija Habljak/Pixsell

Filipa Mihalića i njegova oca Anđelka, bivšeg HDZ-ova zastupnika, sumnjiče za krivotvorenje 1,3 milijuna COVID testova u Turskoj

Od otvaranja istrage protiv Filipa Mihalića, poznatijeg kao Korona Kid, i njegova oca Anđelka, bivšeg HDZ-ova zastupnika, osumnjičenih u aferi krivotvorenih COVID testova, prošlo je nešto više od šest mjeseci, a optužnica još nije podignuta. Kako neslužbeno doznajemo, tužiteljstvo je zatražilo produljenje istrage s obzirom na to da još čekaju rezultate određenih vještačenja. Mladi Filip osumnjičen je i za pranje novca, a završetak istrage obojica čekaju na slobodi.

Podsjetimo, upravo su novinari 24sata otkrili ovu veliku aferu, i to nakon više desetaka razgovora sa suradnicima Filipa Mihalića, članovima njegove obitelji, prijateljima i policijskim istražiteljima. Mihaliće sumnjiče da su od kolovoza 2022. do svibnja 2023. organizirali prodaju brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti COVID-19 koje su krivotvorili u tvornici u Turskoj. Sumnja se da su proizveli čak 1,326.000 krivotvorenih testova te ih prodavali na području Hrvatske i EU. Filipa sumnjiče i da je 507.000 eura koje je tako zaradio pokušao oprati oročivši ih u banci.

Mihalićima je, nakon uhićenja krajem siječnja ove godine, inicijalno istražni zatvor bio određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke, a Filipu i zbog opasnosti od bijega jer se u vrijeme izvida nalazio izvan Hrvatske. On je, kako smo neslužbeno doznali, tvrdio da je otišao u inozemstvo zbog medijskog pritiska i da nije znao da policija provodi kriminalističko istraživanje. U varaždinskom zatvoru proveli su oko mjesec dana, a nakon što je Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu ispitalo sve predložene svjedoke krajem veljače pušteni su da se brane sa slobode.

Kako smo pisali, sve je počelo u jeku pandemije s korona virusom koja je odnosila živote u Hrvatskoj i diljem svijeta. Filip je u početku preko tvrtke Buryen uvezao jednu pošiljku originalnih Xiamen Boson Biotech testova kineskog proizvođača, čija je manja količina prošla formalnu validaciju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Međutim, Filip je, vidjevši priliku za zaradu, krenuo kriminalnim putem. U Istanbulu je sa suradnicima, što iz Hrvatske, što iz Turske, krenuo u proizvodnju krivotvorenih testova iste one marke koju je legalno prvi put uvezao.

Kopirao se cijeli originalni kineski test, od kutije do pločice, a zatim se takav lažni proizvod masovno kamionima dovozio u Hrvatsku u skladišta kraj Varaždina. Posao je cvjetao. Osim Hrvatske, Filip je proširio posao s distribucijom testova iz Turske i na druge zemlje Europske unije. Skladište u koje su dopremani sporni testovi nalazilo se u unajmljenom prostoru u Varaždinu. U tom skladištu su studenti prepakiravali testove i mijenjali deklaracije. Krajem travnja 2023. godine, nakon otkrivanja afere, sporni testovi s oznakom uvoznika Mihalićeve tvrtke Buryen povučeni su iz prodaje.

