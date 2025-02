Korona Kida i njegova oca su pustili iz istražnog zatvora!

Filip Mihalić, poznatiji kao Korona Kid, i njegov otac Anđelko, bivši HDZ-ov zastupnik, osumnjičeni u aferi krivotvorenih Covid testova, a Filip i za pranje novca, kako neslužbeno doznajemo, pušteni su iz istražnog zatvora.

Istražni zatvor bio im je određen kako ne bi pokušali utjecati na svjedoke koje je predložilo Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu, a, nakon što su oni ispitani, nestale su osnove za njihovo zadržavanje.

Mihaliće sumnjiče da su od kolovoza 2022. do svibnja 2023. organizirali prodaju brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti Covid-19 koje su krivotvorili u tvornici u Turskoj. Sumnja se da su proizveli čak 1,326.000 krivotvorenih testova te ih prodavali na području Hrvatske i EU. Filipa sumnjiče i da je 507.000 eura koje je na taj način zaradio pokušao oprati oročivši ih u banci.

Mihalićima je, nakon uhićenja, inicijalno istražni zatvor bio određen i zbog opasnosti od ponavljanja djela, a Filipu i zbog opasnosti od bijega jer se nalazio izvan Hrvatske. On je, kako smo neslužbeno doznali, tvrdio da je otišao u inozemstvo zbog medijskog pritiska te da nije znao da ga istražuju. Upravo su novinari 24sata otkrili ovu veliku aferu i to nakon više desetaka razgovora s njegovim suradnicima, članovima obitelji, prijateljima i policijskim istražiteljima.

Kako neslužbeno doznajemo, opširna istraga upravo je bila razlog zašto je toliko dugo i trajala. Naime, naši kriminalisti koristili su svu dostupnu međunarodnu pomoć kako bi dobili odgovore kriminalista iz Turske i Kine.

Za informacije su se, kako doznajemo iz krugova bliskih istrazi, obratili i kineskoj kompaniji koja je proizvodila originalne testove za covid. Oni su im potvrdili kako Mihaliću nisu prodali licencu za proizvodnju, ali i da nisu ustupili tzv. 'know how' odnosno model po kojem bi on samostalno mogao proizvoditi testove.

Sve je počelo u jeku pandemije s korona virusom koja je odnosila živote u Hrvatskoj i diljem svijeta. Pandemija je bila izvrsna prilika za basnoslovnu zaradu. Filip je u početku preko Buryena uvezao jednu pošiljku originalnih Xiamen Boson Biotech testova, čija je manja količina prošla formalnu validaciju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Međutim, Filip je, vidjevši priliku za zaradu, krenuo kriminalnim putem. U Istanbulu je sa suradnicima, što iz Hrvatske, što iz Turske, krenuo u proizvodnju krivotvorenih testova iste one marke koju je legalno prvi put uvezao. Kopirao se cijeli originalni kineski test, od kutije do pločice, a zatim se takav lažni proizvod masovno kamionima dovozio u Hrvatsku u skladišta kraj Varaždina.

Posao je cvjetao. Osim Hrvatske, Filip je proširio posao s distribucijom testova iz Turske i na druge zemlje Europske unije. Skladište u koje su dopremani sporni testovi nalazilo se u unajmljenom prostoru u Varaždinu. U tom skladištu su studenti koje je Filip plaćao na ruke prepakirali testove i mijenjali deklaracije. Na smetlištu skladišta pronašli smo i fotografirali kutije, deklaracije i brojne druge tragove koji su upućivali na to da su testovi u Hrvatsku stizali iz Turske, a ne iz Kine. Krajem travnja 2023. sporni testovi s oznakom uvoznika Mihalićeve tvrtke Buryen povučeni su iz prodaje.