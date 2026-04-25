Lažni liječnici pokušali prevariti Bjelovarčane za 350.000 eura

Dvije prijave pokušaja prijevare u kojima su nepoznate osobe telefonski kontaktirale starije građane lažno se predstavljajući kao liječnici te tražile novac i zlato za hitne operacije članova obitelji zaprimila je bjelovarska policijska postaja te izvijestila u subotu.

U prvom slučaju nepoznati muškarac nazvao je 82-godišnjaka iz Trojstvenog Markovca i predstavio se kao primarius bolnice. Lažno mu je priopćio da mu je sin, koji živi u Njemačkoj, teško ozlijeđen te da je za hitnu operaciju potrebno platiti 250.000 eura, a kad je oštećeni rekao da nema traženi iznos, počinitelj ga je nagovarao na predaju novca i zlata.

Prijevara je spriječena dolaskom drugog sina koji je potvrdio da je s bratom sve u redu.

U drugom slučaju nepoznata ženska osoba kontaktirala je 70-godišnjakinju iz Ždralova i kroz plač joj rekla da se nalazi u bolnici, nakon čega se u razgovor uključio muškarac koji se predstavio kao liječnik ortoped. Lažno joj je priopćio da joj je kćer teško ozlijeđena te da je za hitnu operaciju potreban lijek u vrijednosti od 96.000 eura.

Posumnjavši u istinitost navoda, oštećena je prekinula poziv i provjerom kod kćeri utvrdila da je prijevara.

Policija je pohvalila prisebnost građana te upozorila da zdravstvene ustanove nikad ne šalju osobe na kućne adrese radi preuzimanja novca ili zlata za liječenje.