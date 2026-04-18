Lažni liječnik opljačkao baku za 70.000 €: Uhićen na Bajakovu

Na međunarodnom graničnom prijelazu Bajakovo uhićen je 33-godišnji Ukrajinac osumnjičen da je, lažno se predstavljajući kao liječnik, od 80-godišnje žene iz Đakova uzeo 70.000 eura, izvijestila je u subotu policija. Zaustavljen je u četvrtak oko 23,30 sati na graničnom prijelazu, gdje je utvrđeno da je za njim raspisana potraga zbog sumnje da je prevario 80-godišnju ženu iz Đakova. Priveden je u policijsku postaju, gdje je kod njega pronađeno više od 10.000 eura i 200 dolara te drugi predmeti za koje se sumnja da su povezani s kaznenim djelom.

Istragom je utvrđeno da je 9. travnja, predstavljajući se kao liječnik, od starice uzeo 70.000 eura, rekli su u policiji.

Osumnjičeni je u četvrtak navečer predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava.