NIZ PREVARA

Lažni liječnik opljačkao baku za 70.000 €: Uhićen na Bajakovu

Piše HINA,
Mjere sigurnosti na GP Bajakovo zbog epidemije koronavirusa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ukrajinac (33) se predstavio kao liječnik i prevario 80-godišnjakinju iz Đakova, policija ga zaustavila na granici s novcem

Na međunarodnom graničnom prijelazu Bajakovo uhićen je 33-godišnji Ukrajinac osumnjičen da je, lažno se predstavljajući kao liječnik, od 80-godišnje žene iz Đakova uzeo 70.000 eura, izvijestila je u subotu policija.  Zaustavljen je u četvrtak oko 23,30 sati na graničnom prijelazu, gdje je utvrđeno da je za njim raspisana potraga zbog sumnje da je prevario 80-godišnju ženu iz Đakova. Priveden je u policijsku postaju, gdje je kod njega pronađeno više od 10.000 eura i 200 dolara te drugi predmeti za koje se sumnja da su povezani s kaznenim djelom. 

Lažni liječnik hara na području Rijeke: Prevario je dvije starice, ostale bez nekoliko tisuća eura

Istragom je utvrđeno da je 9. travnja, predstavljajući se kao liječnik, od starice uzeo 70.000 eura, rekli su u policiji. 

Osumnjičeni je u četvrtak navečer predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava.

