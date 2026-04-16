Lažni liječnik hara na području Rijeke: Prevario je dvije starice, ostale bez nekoliko tisuća eura

Dvije hrvatske državljanke (80 i 89) s područja Rijeke ostale su bez ukupno 3500 eura nakon što su ih je prevario lažni liječnik.

Kako navodi policija, on ih je nazvao i prevario s pričom o teškoj nesreći njihove djece i potrebi za hitnom operacijom.

- Oštećene su tijekom jučerašnjeg dana zaprimile telefonske pozive nepoznatog muškarca koji se predstavio kao liječnik te im na lošem hrvatskom jeziku rekao da su njihovi bližnji (djeca) stradali te je potreban novac radi hitne ugradnje zlatnih vijaka čime će im spasiti život. Također je naveo da će poslati nekoga kako bi od njih preuzeo novac - priopćila je policija.

Ništa ne sumnjajući, u strahu za svoje bližnje, oštećene su pripremile novac i predale ga nepoznatoj osobi koja je ubrzo po pozivu lažnog liječnika došla do njihovih domova te se odmah po preuzimanju novca i udaljila u nepoznatom smjeru.