Nema gospođe doma, kratko su samo poručili iz doma pokojnog Dinamova legendarnog nogometaša Slavena Zambate, čiji su članovi prošlog četvrtka u Zagrebu bili žrtve pljačke.

Kako doznajemo, kao krivci za to nemilosrdno razbojništvo osumnjičeni su Dino Š. (27) i Roman S. (29), koji su završili u istražnom zatvoru Remetinec zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela. Imali su i trećeg pomagača čiji identitet policija zna, no on je trenutačno u bijegu. Čim ga ulove, pridružit će se "kolegama" u pritvoru.

Rekonstrukcija pljačke pokazala je kako su se kriminalci poslužili dobro uhodanom pričom o provjeri lažnih novčanica. Istražitelji pokušavaju saznati kako su se okomili upravo na obitelj Zambata, a zasad smatraju da ih je iznos na koji su naišli poprilično iznenadio.

Naime, videonadzor je tog četvrtka snimio trojac u automobilu kako dolaze u zonu Ulice Republike Austrije, gdje su parkirali. Za volanom je bio Dino te je ostao čekati u upaljenom automobilu. Roman i treći kolega ušli su u zgradu Zambatinih i pokucali na vrata.

- Mi smo iz policije. Sumnjamo da kolaju krivotvorene novčanice i moramo sve provjeriti - glasila je otprilike priča zbog koje ih je 76-godišnja udovica pustila u stan. Uz nju je bila i kći te su ih uspjeli zavarati pričom. Prvo su se dokopali životne ušteđevine, a potom i novca koji je obitelj dobila prodajom nekretnine u Dalmaciji. Pljačkaše je zatekao iznos od oko tri milijuna kuna koji se našao pred njima te su odlučili promijeniti taktiku. Umjesto "popisivanja" i "nošenja na provjeru", pohlepni razbojnici doslovno su nasrnuli na žene i oteli im novčanice iz ruku. Prijetili su im da će ih sve ubiti ako išta ikome kažu te su pobjegli iz zgrade. Ušli su u auto u kojem ih je čekao Dino i nestali.

Amaterski nisu računali kako su ih u centru Zagreba snimile brojne kamere te su policajci ubrzo uspjeli rekonstruirati njihovo kretanje. Na stranicama PU zagrebačke je samo dva dana kasnije objavljeno kako su protiv Dine i Romana već proveli krim istraživanje. Kod njih su uspjeli pronaći dio ukradenog plijena te sumnjaju da se ostatak nalazi kod ortaka.

Policija upozorava sve građane da ne otvaraju vrata sumnjivim ljudima koji se predstavljaju kao policajci, bankari ili serviseri te da sve prijave na 192.

Nažalost, ovo nije jedini slučaj kad su se na meti kriminalaca našli bivši dinamovci. U svibnju 2019. preminuo je vratar Zlatko Škorić - Žoga, član legendarne postave iz 1967., koja je osvojila Kup velesajamskih gradova. Tijekom komemoracije, na kojoj je bio i Slaven Zambata, Škorićima su provalili u stan.

- Ovim putem ću uputiti prokletstvo osobi koja je provalila u stan mojih roditelja u trenutku dok smo pokapali oca. Nadam se da ćeš grozno patiti, smeće jedno. Molim sve ljude koji rade na štandovima Opatovine ispred kuće ako su primijetili nekog nepoznatog da se muva do oko tri popodne - napisao je tad Dominik Škorić.

Na meti lopova bio je i bivši Dinamov šef i sadašnji bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić. Njemu je dvojac 2016. provalio u kuću te ukrao satove i nakit.