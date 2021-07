Muškarac (62) se u periodu od svibnja 2015. do srpnja 2021. godine, lažno predstavljao građanima Zagreba kao njihov rođak ili raniji kolega. Žrtvama je pričao kako ima financijske probleme, te ih zamolio da mu posude novac za popravak auta, kupnju robe... On im je obećao vratiti taj novac u roku nekoliko dana, no to nije učinio niti je imao namjeru.





U svibnju je tako na ulici prišao građanki te se predstavio kao njen rođak. Na prvu je povjerovala, ali kad ju je zamolio da mu posudi novac postalo joj je sumnjivo pa je obavijestila policiju.





Muškarac je u šest godina uspio 'posuditi' oko 27.300 kuna, te je trenutno u pritvoru.