Legionela hara bolnicama, a doktori otkrili: 'Prisutna je na nekim mjestima već godinama'

Slučaj šestero zaraženih legionelom u KBC-u Zagreb, od kojih je troje umrlo unatrag mjesec i pol dana, uznemirila je javnost, pogotovo pacijente koji leže u bolnicama. Nakon te vijesti iz KBC-a Sestre milosrdnice za 24sata su otkrili da su i oni imali dva slučaja legionele ove godine. Na pojedinim izljevnim mjestima KB Sveti Duh, legionela je prisutna već godinama, o čemu sustavno izvještavaju Nastavni zavod za javno zdravstvo, kako nam je otkrio doc. dr. sc. Igora Alfirevića, v.d. ravnatelja KB Sveti Duh.

- Na tom tragu, Zavod, ali i bolnica redovito provode ispitivanja prisustva legionele u vodovodnom sustavu bolnice. Bolnica, također redovito zamjenjuje izmjenjivače topline i filtere, kako bi se svim preporučenim mjerama smanjio rizik za prijenos legionele u bolničkim uvjetima. U bolnici nije zabilježeno intrahospitalno širenje bolesti.

Prisustvo legionele posljedica je stare i dotrajale vodovodne infrastrukture, u kojoj postoje mnoga "slijepa" mjesta, odnosno završeci, koja nije u građevinskom smislu moguće pronaći, zbog starosti infrastrukture i nedostatka nacrta instalacijske mreže. Bolnica provodi sve preporučene mjere u skladu s važećim Pravilnicima Ministarstva zdravstva - otkrio nam je pak doc.dr.sc. Igora Alfirevića, v.d. ravnatelja KB Sveti Duh.

Ćorušić se ne osjeća odgovornim za zarazu na Rebru

U KBC-u Rijeka tijekom zadnje tri godine nisu imali slučajeve legionarske bolesti kao bolničke infekcije, a ni intrahospitalnog širenja. Redovno, navode nam, provode preventivne mjere.

Odgovore smo zatražili i od drugih većih bolnica u zemlji, a objavit ćemo ih kad ih dobijemo.

Za zarazu legionelom na Rebru doznalo se u utorak. Ravnatelj Rebra Ante Ćorušić tog je dana izjavio da su imali prvi slučaj u travnju i o tome obavijestili epidemiologe. Ne osjeća se odgovornim.

- Kod šestero pacijenata se razvila legionela, a troje je umrlo. Uzrok smrti tek treba vidjeti. To su sve bili teški pacijenti, kod nas su došli u jako teškom stanju - rekao je Ćorušić, a na pitanje zašto javnost o tome nije znala ranije izjavio je da su odmah obavijestili epidemiološke službe i s njima cijelo vrijeme bili u kontaktu te provodili njihov program.

Ministra Beroša, dodao je, nisu trebali obavijestiti o tome nego HZJZ.

- Drugi pacijenti ne moraju biti zabrinuti, zadnja dva tjedna nismo imali niti jedan slučaj infekcije. Obavijestili smo HZJZ, napravili prve izvide, uzorkovanja vode i pronašli smo da je voda za tuširanje vjerojatno izvor infekcije. Nažalost, troje je pacijenata preminulo, teški imunokompromitirani pacijenti, a ostala tri su u poboljšanju i dobro su - poručio je ravnatelj KBC-a Ante Ćorušić.

Beroš: Ravnatelj mi je trebao javiti

Za pacijente, dodaje, neće biti nikakvih ograničenja.

- Nove filtre smo naručili, a i stari su sad negativni. Nismo htjeli dizati paniku da se ljudi ne prestraše. Legionele ima u svim bolnicama. Istina, ne u toj mjeri. Koliko se osjećam odgovornim? Da se osjećam odgovornim, ne bih danas bio na tome mjestu. Pričekat ćemo nalaz, ali smatram da nisam odgovoran jer smo od prvog dana napravili sve po protokolu. Da se osjećam odgovornim, razmišljao bih o ostavci, ovako ne - poručio je Ćorušić.

Ministar zdravstva Vili Beroš posjetio je u srijedu Rebro te izjavio kako je činjenica da nije bio na vrijeme obaviješten.

- Po zapovjednoj odgovornosti osjećam se krivo, odnosno zadužen sam za analizu i ispravljanje stvari, no želim demantirati tvrdnje da se nešto zataškavalo. KBC Zagreb je rano, prije oko šest tjedana, obavijestio HZJZ. Očito se nije do kraja uspjelo u sprečavanju širenja zaraze, formirao sam radnu skupinu. Mislim da me ravnatelj morao izvijestiti, ali je izvijestio još i važniju instituciju, HZJZ - rekao je Beroš.

Bernard Kaić iz HZJZ-a se osvrnuo na navode o zataškavanju rekavši da nema govora o tome. Rekao je da nema potrebe obavještavati javnost nego raditi na tome da se spriječi širenje.

Zaraza i u Vinogradskoj

U Vinogradskoj su, kako smo već naveli, zabilježena dva slučaja legionele.

- 2024. godine u KBC-u Sestre milosrdnice evidentiran je jedan oboljeli pacijent u svibnju koji je uspješno oporavljen te pušten kući, te moguće oboljenje jedne zdravstvene djelatnice u siječnju obzirom da je dijagnoza bolesti postavljena u drugoj medicinskoj ustanovi. U bolnici trenutačno nema oboljelih od legionele te se kontinuirano provode Preventivne mjere za parametar Legionella - stoji u odgovoru KBC-a Sestre milosrdnice za 24sata.

Navode kako se kroz monitoring parametara kućne vodoopskrbne mreže uzorkuje voda za parametar Legionella, te se nakon prispijeća nalaza, dodaju, provode sve dalje kontrolne mjere.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je da su imali 65 prijava oboljelih od legionarske bolesti u Hrvatskoj 2023. godine, s četiri prijavljena smrtna ishoda, a 2022. godine 48 te 4 prijavljena smrtna ishoda.

Razgovarali smo sa spremačicom jedne velike zagrebačke bolnice (radi zaštite podataka ne otkrivamo koje). Otkrila nam je da ih je premalo na poslovima spremačica.

- Materijala za rad, odnosno za čišćenje i održavanje higijenskih uvjeta, imamo stvarno dovoljno, ali manjka nam osoblja, neki od nas se trgamo od posla i radimo za troje. Neki se pokušavaju provući pa ne počiste detaljno. Sve ovisi na kojim odjelima se radi. Radimo sedam sati tjedno, a vikendom po jedan dan u smjeni od 13 sati - otkrila nam je.

Upala pluća

HZJZ objavio je informacije o legionarskoj bolesti, koja je bakterijska bolest uzrokovana gram-negativnim bakterijama Legionella spp., koje se nalaze u slatkovodnim okruženjima diljem svijeta. Ljudi se zaraze inhalacijom aerosola koji sadrži bakteriju.

- Legionarska bolest je rijedak oblik upale pluća. Uobičajeno je potrebno između dva i deset dana od zaražavanja do razvoja simptoma (obično pet do šest dana), ali vrlo rijetko i do dva ili tri tjedna. Simptomi počinju suhim kašljem, vrućicom, glavoboljom i ponekad proljevom, u većine dolazi do upale pluća. Osobe starije od 50 godina imaju veći rizik od mlađih, a muškarci veći rizik od žena. Učinkovito liječenje antibioticima dostupno je ako se dijagnoza postavi u ranoj fazi bolesti.

Slučajevi legionarske bolesti uglavnom su prijavljeni kod osoba starije dobi, češće muškog spola. Ishod bolesti može biti i smrtni, a može doći i do epidemija nakon izlaganja zajedničkom izvoru u okolišu. Smrt može nastupiti kod 5-15% oboljelih, ovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom statusu. Pušači imaju veći rizik od nepušača - objavili su.

Infekcija se, dodaju, ne prenosi s čovjeka na čovjeka niti kućnim klimatizacijskim sustavima. Izuzetno je mala vjerojatnost zaražavanja putem prirodnih voda (rijeka, jezera).