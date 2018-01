'Legitimno tijelo Hrvatskih studija jedino Studentski zbor'

Nismo više sigurni što misliti, samo se nadamo da će ministrica napokon reagirati, kaže Mateo Štrbić, član Studentskog zbora Hrvatskih studija.

Prošlo je godinu dana otkako je Sveučilište u Zagrebu Hrvatske studije promijenilo status iz sveučilišnog centra u, dotad na zagrebačkom Sveučilištu nikad u praksi primijenjen, model sveučilišnog odjela. Iako su i studenti i profesori to priželjkivali, status fakulteta Studiji nisu dobili. Sveučilište je tada imenovalo privremena upravna tijela. Šestero nastavnika Hrvatskih studija prije nekoliko dana obratilo se javnosti s pismom u kojem tvrde kako je 18. siječnja istekao mandat članovima Znanstveno-nastavnog vijeća i ostalim privremenim tijelima, koja, napominju profesori, nisu ispunila svoje zadaće.

- Smatramo da je na Hrvatskim studijima stanje "pravnog vakuuma’"i da nijedno imenovano tijelo nema legalitet niti legitimitet vođenja i upravljanja ustanovom - poručili su u pismu.

S njima se slaže i Studentski zbor, koji tvrdi kako pokušava pronaći izlaz iz pravnog kaosa u kojem se nalazi njihovo visoko učilište.

- Trenutno je Studentski zbor jedino legitimno tijelo - smatra Štrbić. Članove Studentskog zbora izabrali su studenti na izborima prošle godine i njihov mandat traje do rujna 2019.

Profesor Marko Grčević, međutim, smatra kako mandat privremenih tijela nije "vremenski ograničen" te kako je on i dalje pročelnik Studija.

- Sva tijela Hrvatskih studija imaju punu legitimnost i legalnost. U Odluci Senata Sveučilišta ne stoji rok na koji su tijela Hrvatskih studija imenovana, pa ni da im je mandat godinu dana. Određen je rok samo u odnosu na jedan od određenih poslova, kao što je predlaganje pravilnika, a ne u odnosu na mandat - rekao nam je Grčević. Smatra kako privremena tijela mogu funkcionirati do opoziva, odnosno do uspostave stalnih tijela prema Pravilniku i ustroju i djelovanju Hrvatskih studija koji ta tijela sama trebaju predložiti. Ne objašnjava koliko bi "privremenost" trebala potrajati".

- Pravilnik još nismo predložili zato što prije toga treba stvoriti potrebne organizacijske uvjete. Uprava Hrvatskih studija radi na tom zajedno i koordinirano s upravom Sveučilišta. Napravili smo velike iskorake i reformske zahvate pod teškim uvjetima i nije točno da ne odrađujemo očekivane zadatke - poručio je Grčević. Što o svemu misli Sveučilište nismo uspjeli doznati jer na naše upite nisu odgovarali. Rektor Damir Boras također je bio nedostupan.

- To je samo jedna u nizu ilegalnih događanja na Hrvatskim studijima i samo se pitamo dokle će sve ovo ići - napominje Štrbić iz Studentskog zbora.

Nedavno je, podsjećamo, otkriveno i kako je uprava Hrvatskih studija, bez navođenja izvora, dijelove Strateškog programa znanstvenih istraživanja prepisala iz Strategije Fakulteta političkih znanosti i s portala" Vjera i djela". Grčević priznaje kako je bilo određenih propusta.

- Riječ je o pogrešci zbog koje sam se ispričao dekanici Fakulteta političkih znanosti i koju ćemo ispraviti te dorađenu inačicu Strateškoga programa uputiti u daljnju proceduru - zaključio je Grčević.