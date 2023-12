Leo (10) je jedinu riječ naučio uz pjesmu Leta3 Mama ŠČ. Danas ga je u školi iznenadio Mrle

Kad sam pročitao u vašim novinama priču o Leonardu, rasplakao sam se. Znao sam da moram upoznati tog dječaka i zato sam unatoč svim obavezama koje imamo ovih dana, odvojio vrijeme i došao ovdje, rekao je Damir Martinović Mrle iz kultnog benda Let 3. Upoznao ga je jučer, u Centru za odgoj i obrazovanje na Gornjem Prekrižju, koje pohađa Leonard (10), koji zbog neurološkog poremećaja ne govori. A dolaze tu i njegov stariji brat i sestra koji također imaju poteškoće u razvoju. Mama Valentina nedavno nam je otkrila tajnu vezu između njenog najmlađeg sina i ovog benda.

Probio je vlastite granice

- Neprestano je pokušavao pjevušiti tu pjesmu kao i njegov brat i sestra i tako se trudio i trudio da bi na kraju, ovog ljeta, izgovorio ŠČ. Koja je to sreća bila i sad se naježim kad se toga sjetim. U dječju glavicu se nešto tako ureže i to ga natjera da probije vlastite granice i da napravi ono što do tada nije mogao - da progovori - rekla je tad Valentina za Leonarda koji ima govornu apraksiju i neverbalan je.

Mrle, koji nije ostao imun na te riječi, jučer se, nakon prethodne najave, zaputio pravac Leonardove škole. Cijelu obitelj zatekao je na parkingu dok se još nisu ni snašli. Leonard je, ugledavši ga, od šoka pobjegao. Uletio je u školu i sakrio se iza vrata. Mrle je polako otišao za njim, našao ga šćućurenog i upoznao se s njim.

Mrle je imao takta i pridobio ga

- Sljedeća scena koju sam vidjela, bila je kako se Leonard i Mrle drže za ruke i ulaze u sobu u kojoj je bila predstava. Kao da se znaju sto godina. Nisam mogla vjerovati. Leonard nikad nema običaj tako otići s nepoznatom osobom, osim ako mu se jako ne svidi. Mrle je očito imao takta s njim i pridobio ga je. Svaka mu čast. Ušuljala sam se tiho u tu sobu i ugledala ih kako iz prvog reda gledaju predstavu. To je bilo fenomenalano - rekla je Valentina Putar, dječakova majka.

A u sobici u kojoj je bio mađioničar kojega je klincima na poklon doveo upravo popularni pjevač, poklicima sreće nije bilo kraja. Djeca su oduševljeno pljeskala, smijala se, tražila još trikova, otkrivala tajne mađioni čarskog zanata naglas, skakala... Leonard je zadivljeno sve promatrao stisnut uz pjevača. U jednom trenutku postao je mađioničarev pomagač.

- Taj trenutak nikad neću zaboraviti. Mislila sam da će iz kože iskočiti od sreće. Rasplakala sam se - rekla je Valentina. Mrle je pak otkrio da je u razgovoru sa školskim logopedom saznao da je njegovo 'ŠČ' terapeutski djelovalo na djecu.

Benefit od izgovora suglasnika 'ŠČ'

- Objasnili su mi da je djeci s poteškoćama u razvoju jako teško izgovarati dva suglasnika koji su jedan pored drugog. Kroz moju pjesmu su ipak to uspjeli i tako su prevalili tu jednu prepreku koja je za njihov govor i razvoj jako važna. Evo, to mi znači sve - rekao je glazbenik, a školska je logopedinja sve potvrdila. Dodao je kako je i od Leonarda čuo da izgovara 'ŠČ' te se pohvalio kako su našli svoj način za komunikaciju. Mališanu će dati izraditi kožnatu kapu kakvu i sam nosi, na kojoj će pisati 'ŠČ' te će biti Leonardove veličine. Poklonio mu je i slikovnicu 'Mrletove priče o niščemu', te su sva djeca dobila maske za lice s likom Mrleta.

Let 3 su željeli upoznati i Leonardov brat Robert te sestra Matea koji su potpuno oduševljeni Mamom ŠČ.

- Robert je već ušao toliko duboku u tematiku da ga zanima kako su uopće napisali pjesmu Mama ŠČ, tko se točno sjetio kojeg dijela pjesme i sve ostale sitnice. Ta pjesma je u našoj kući najveći zakon. Sluša se po cijele dane bez prestanka. Matea ih obožava baš zato što je i sama drugačija i voli neobične stvari. Ona je umjetnički tip i htjela je jako ići na njihov koncert, ali nismo je mogli odvesti. Bojala sam se zbog našeg najmlađeg sina Leonarda jer smatram da je još premali za onakvu gužvu i buku. Obećala sam Matei da će biti još prilike za koncerte - bila nam je prije 10 dana u razgovoru rekla požrtvovna mama Valentina. I sada je Robert ostvario svoj san, a Matea je tek malo povirila i omirisala veselu atmosferu na Gornjem Prekrižju pa se potom povukla jer ne podnosi previše buke. Doduše, Robert na kraju nije postavio sva ona pitanja koja su mu se tako dugo motala po glavi. Bio je, čini se, previše impresioniran. Nije se nadao da bi se ovako nešto stvarno moglo dogoditi. Stajati pred Mrletom koji je sjajio u ružičastom sakou, hlačama na ogromne crvene ruže i narančastim tenisicama. Kombinacija iz snova - zasigurno je pomislio Robert i samo bez riječi promatrao pjevača.

Doživljaj za pamćenje

No, buka nimalo nije smetala većini polaznika Centra za odgoj i obrazovanje koji su poznatog glazbenika pratili u stopu, fotografirali se s njim i tražili autograme. Cijelo se vrijeme puštala pjesma Mama ŠČ, a nema tko nije znao riječi.

- Ovo mi je jedan od najboljih doživljaja u životu - rekao je stariji dječak ozarena lica koji već godinama dolazi u Centar. U Centru brinu o osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj populaciji učenika s teškoćama u razvoju i pružaju psihosocijalnu podršku učenicima redovnih osnovnih i srednjih škola. Ravnateljica Meri Gatin oduševljena je jučerašnjim danom.

- S obzirom na to kakve sve poteškoće imaju naši učenici i kako respondiraju, meni je sve ovo bilo i više nego odlično. Toliko su pozitive i veselja unijeli u našu malu zajednicu i stvarno, od srca hvala Letu 3 na tome. To je bio predivan poklon za sve nas u ovo predbožićno vrijeme - rekla je Gatin i dodala da se neprestano trudi integrirati polaznike škole u zajednicu, vodi ih u kino i kazalište, uči samostalnosti i pokušava priuštiti ono najbolje od znanja, ali i radosti življenja.