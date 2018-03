Leti perje u Lici: 'Milinović se 15 godina ponaša kao diktator'

HDZ-ov povjerenik Darko Nekić nije ostao dužan Milinoviću, a pozvao se upravo na autoritet koji mu je dala središnjica stranke.

- Sad mene Milinović optužuje za ono što je on radio 15 godina: vladao diktatorski. Posljedica toga je da je HDZ izgubio tri grada i dvije općine. On je raspuštao ogranke da nikada ništa nije obrazlagao. Zato njegove tvrdnje da nisu tragične, bile bi smiješne – kaže Nekić.

Kaže da ga je središnjica HDZ-a imenovala upravo da demokratiziraju matičnu organizaciju. A gospićku organizaciju je županijsko povjerenstvo raspustilo jer su ih ignorirali kao nadređeno tijelo.

- Zaobilazili su naše odluke, marginalizirali su nas iako smo imenovani od vrha stranke. Željeli su da bude samo jedan kandidat, čovjek Darka Milinovića. Mi želimo demokratski postupak s više kandidata. Zato je raspušten gospićki HDZ. Inače, da radimo represiju, sad bi protiv Milinovića pokrenuo stegovni postupak i izbacivanje iz stranke zbog njegovih izjava i poteza – zaključuje Nekić.

Podsjetimo, HDZ-ov povjerenik za Ličko-senjsku županiju Darko Nekić raspustio je gradsku organizaciju Gospića. Nekić je imenovao vrh stranke nakon što je lički župan i član predsjedništva HDZ-a Darko Milinović digao pobunu jer nije po njegovu izboru imenovana ravnateljica Plitvičkih jezera.

- Povjerenik Nekić radi neviđenu represiju. Pitao sam predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića stoji li on iza te odluke kao što tvrdi Nekić, a Plenković je rekao da on ne odlučuje o tome. Unatoč toj izjavi, ne vjerujem da bi Nekić to učinio bez njegova znanja. Zamolio sam Plenkovića da ne radi zlu krv i podjele, ali očito se festival demokracije pretvorio u represiju. Znali su da bi Petar Radošević pobijedio, uplašili su se poraza - otvoreno kaže Milinović.