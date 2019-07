Letjele su šake: Na ulici tukao taksista i oduzeo mu mobitel...

Potukli su se nešto poslije 8 sati u Masarykovoj ulici. Vozač taksija vikao je na čovjeka u prsluku da mu vrati mobitel, dok ga je ovaj nemilosrdno udarao, govori nam čitateljica koja je snimila cijeli sukob.

Tijekom sukoba muškarac u prsluku uzeo je taksistu mobitel. On ga je htio nazad, ali ovaj ga je počeo udarati. Muškarcu u prsluku su zatim ispali ključevi, koje je brzo zgrabio taksist i htio ih zamijeniti za svoj mobitel. Taksist je na kraju završio u bolnici s lakšim ozljedama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kontaktirali smo napadnutog taksista koji nam je rekao kako je čitavom sukobu prethodio nesporazum nekoliko ulica dalje. Skretao je iz Vodnikove u Runjaninovu ulicu, a zbog parkiranog auta nije mogao vidjeti prolaze li pješaci. Usporio je, no muškarac mu je udario rukom po prtljažniku. Stao je i pitao što se događa, na što mu je muškarac odgovorio psovkama i udarcima.

- Otišao sam prema Masarykovoj ulici kako bi stao na jednom od taksi stajališta u blizini. Tamo sam sreo istog muškarca koji me pokušao fotografirati. Izašao sam iz automobila i pitao ga zašto ga snima, pa sam izvadio svoj mobitel i fotografirao njega. Tu je počeo sukob. Muškarac me je napao, uzeo mi mobitel i razbio me - kaže nam taksist.

Sve je bilo gotovo u nekoliko minuta. Na kraju snimke vidi se da je jedan od prolaznika koji se uključio u sukob, izvukao mobitel muškarcu u prsluku iz ruke te ga vratio taksistu, koji je onda sjeo u svoj automobil i otišao.

Kako nam je sam ispričao, otišao je incident prijaviti u policijsku postaju u Maksimiru.

Policija nam je potvrdila da su zaprimili dojavu o događaju i provjeravaju sve činjenice.