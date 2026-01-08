Libanonska vojska: Završila je prva faza razoružanja južno od rijeke Litani. Nastavljamo...

Libanonska vojska objavila je u četvrtak da su ostvareni ciljevi prve faze plana razoružanja juga zemlje i obećala da će nastaviti raditi na preuzimanju pune odgovornost za sigurnost i stabilnost cijele zemlje.

Izvori iz Hezbolaha rekli su da ta skupina više nije vojno prisutna južno od rijeke Litani.

"Ova faza se fokusirala na širenje operativne prisutnosti vojske, osiguranje ključnih zona i uspostavu kontrole nad teritorijima u sektoru južno od rijeke Litani, osim područja koja su još uvijek pod izraelskom okupacijom", stoji u priopćenu vojske.

Libanonski predsjednik Joseph Aoun je u odvojenom priopćenju rekao da potpuno podržava vojsku koja mora biti jedina legitimna vojna sila u zemlju.

Između Izraela i Irana izbio je kratak rat u lipnju, a izraelska vojska gotovo svakodnevno izvodi napade u Libanonu tvrdeći da to čini kako bi spriječila obnavljanje libanonske milicije Hezbolah, koju podupire Iran.

Primirjem kojem su posredovale Sjedinjene Američke Države je u studenom 2024. okončan preko godinu dana dug sukob između Izraela i Hezbolaha te je dogovoreno razoružavanje moćne oružane skupine, prije svega na južnim područjima zemlje blizu granice s Izraelom.