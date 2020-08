Lice manijaka: Sumnjiče ga za dva pokušaja teškog ubojstva

Dječak (11) je krvario i u šoku ponavljao 'Ništa mu nisam napravio...' A manijak je tada već napao i počeo bosti curicu

<p>Mama, ja nisam ništa napravio, on me napao, bole me leđa!</p><p>Neprekidno je ponavljao tu jednu rečenicu. Bio je cijeli krvav, govori nam majka 11-godišnjaka iz Darde, kojega je u ponedjeljak odvijačem čak 17 puta izbo D. Š. (49). Dječaka teško ozlijeđenog u napadu liječe u osječkoj bolnici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Dijete ima rane po licu, glavi i leđima. Šivali su mu glavu i lice. Primio je antibiotike i ima podljev u plućima, što doktori stalno prate - objasnila nam je majka dodavši kako joj je sin izvan životne opasnosti i da mu nisu stradali vitalni organi.</p><p>Za napadača nikad nije čula, a jako joj se teško nositi s činjenicom kako joj je dijete stradalo od nepoznate osobe samo nekoliko metara od kuće.</p><p>- Moj sin je umiljat, drag dječak. Miran je i nije nasilan. Uvijek je protiv nasilja, on miri svoje prijatelje. Svi ga vole. Najviše se bojim kako će ovaj tragičan i ružan događaj na njega ostaviti psihičke posljedice - rekla je majka koja nije prestajala plakati tijekom ovoga razgovora.</p><p>Nakon napada D. Š. je sjeo na bicikl i nastavio put kuće u Mece, gdje je naišao na djevojčicu (11).</p><p>Djevojčica koja ide u razred s napadnutim dječakom vraćala se od bake na skateboardu i živi svega nekoliko kuća od baranjskog monstruma.</p><p>Ocu djevojčice napadač od prije nije poznat. I njegovu je kćer, kao i dječaka, napao s leđa. Hrabra djevojčica jedno se vrijeme hrvala s monstrumom te mu je uspjela pobjeći.</p><p>- Imala je od 10 do 13 rana, kad se krvava vratila kući i rekla mi da ju je netko napao. Nije vidjela tko niti ga je od šoka znala opisati, ali je primijetila da je nosio reflektirajući prsluk - objasnio nam je otac djevojčice koju su, nakon što su joj pružili pomoć, u ponedjeljak pustili iz bolnice. Kad je krvava došla kući, otac je pokušao pronaći napadača, ali njega više nije bilo na ulici. Djevojčica, iako još u šoku, u utorak je razgovarala s policijom.</p><p>- Moja kći je izrazito inteligentna i komunikativna. Ona je svaki dan, tim putem gdje je i napadnuta, išla u školu. Sad nakon ovog strašnog događaja ponovno mora prolaziti istim putem gdje je izbodena odvijačem - rekao nam je otac dodavši kako ne zna kako će njegova kći sad ići u školu.</p><p>Napadnutoj djeci bit će pružena psihološka pomoć.</p><p>- Liječnici kažu da će se moj sin fizički oporaviti, ali za psihičke traume bit će potrebna stručna pomoć. Suprug i ja također smo u ponedjeljak bili na Hitnoj. Morali su nam dati injekcije. Suprug mi je inače hrvatski ratni vojni invalid i ima PTSP te je njemu to bio dodatan šok pa su mu morali dati još injekcija - rekla nam je majka napadnutog dječaka koja, osim njega, ima još dvoje djece.</p><p>Majku napadača u utorak smo zatekli kod kuće u Mecama, ali kad nas je ugledala, pobjegla je ne želeći komentirati ovaj strašan događaj. Nakon našeg dolaska uslijedio je dolazak radnika koji su došli uključiti struju. Iako su djelatnici zvonili na vrata te potom i zvali nebrojeno puta, majka napadača vrata kuće nije otvarala.</p><p>- U ponedjeljak su mu isključili struju. To je monstrumu bio povod da napadne dvoje male nedužne djece. To su mogla biti moja djeca. Netko je u međuvremenu platio sve račune i danas su došli uključiti struju. On se ne zaslužuje zvati čovjekom, nikad ga nismo viđali i hvala Bogu da nismo - rekli su nam ogorčeni susjedi koji su i dalje u šoku zbog tragičnog događaja.</p><p>Napadača su uhitili u Mecama u ponedjeljak nedugo nakon napada. Policajci su ga priveli na kriminalističko istraživanje te ga po njegovu završetku kazneno prijavili državnom odvjetništvu za dva pokušaja teškog ubojstva.</p><p>Tužiteljstvo je otvorilo istragu te je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložilo da D. Š. odredi istražni zatvor, što je sudac istrage prihvatio. </p>