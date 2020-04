Lice očaja: 'Ovako izgleda moja kćer (18) nakon rada u dućanu'

Ona radi kao prodavačica u dućanu.

Teško joj je, ali odlazi na posao svaki dan. Teško joj je, ne zato što je to posao u dućanu već jer su ljudi 'šupci'.

Zabrinuta majka iz Townsvillea u Queenslandu podijelila je na društvenim mrežama fotografiju svoje kćeri Jordyn (18) koja je se nakon naporne smjene u supermarketu Woolworths rasplakala i 'srušila' na kauč.

A Townsville mum shared a photo of her teen daughter after finishing at shift at Woolies – showing the gruelling reality of the essential job.https://t.co/h7Yv4q61Nq