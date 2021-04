Borio se za zakon po kojem bi grad New York mogao zapljenjivati automobile svima koji voze prebrzo i nemarno, a uhvaćen je kako juri osam puta u pet godina, i to u školskim zonama. Brada Landera zato njegovi sugrađani nazivaju licemjerem, piše New York Post.

Lander je kažnjen zbog prekoračenja od više od 10 km/h u svim okruzima osim na Staten Islandu od lipnja 2016. godine.

Lander, liberalni demokrat koji se natječe za mjesto gradskog pročelnika za financije, samo prošli mjesec je dobio dvije kazne u istom tjednu. U svakom slučaju je priznao krivnju i platio 400 dolara kazni, no zbog rupe u proceduri nije dobio negativne bodove. Po zakonu, ako vozač vozi više od 10 km/h više od dopuštene brzine, dobiva četiri negativna boda, a ako ih skupi 11 u 18 mjeseci, oduzima mu se vozačka dozvola.

Lander je skupio sedam kazni u periodu manjem od 18 mjeseci, što bi bilo 28 bodova sveukupno da su ga svaki put zaustavili policajci. Njegova borba za strože kazne za vozače koji prebrzo vode je otišla toliko daleko da se u lipnju 2018. potrudio da ga uhite zbog prosvjeda ispod prozora tadašnjeg senatora Martya Goldena. Tad je javnosti otkrio da Golden ima 10 kazni za prebrzu vožnju u školskim zonama te da je 2005. godine pokupio 74 - godišnju staricu koja je zbog ozljeda preminula par mjeseci kasnije.

- Lander je licemjer. Šteta što je napadao nekoga za prebrzu vožnju kad i sam to radi. To je baš tužno, još je prosvjedovao ispred mog ureda. Posebne zone pored škola funkcioniraju. Spašavaju živote. Brad je jako tužna osoba i nadam se da će ubuduće poštovati zakon. Trebamo naš grad i državu vratiti na dobar put. Brad nije dorastao zadatku - rekao je Golden.

Prošle godine, prebrzi vijećnik, bio je glavni sponzor zakona koji omogućava New Yorku da zapljenjuje vozila vozačima koji ne prođu tečaj sigurnosti ako skupe 15 kazni za prebrzu vožnju u školskim zonama. Da je prihvaćen zakon onako kako ga je prvobitno napisao, taj broj kazni bi bio pet kazni.

U međuvremenu, novinari New York Posta su u utorak naišli na Landerov Prius nepropisno parkiran u 13. ulici, blizu njegove kuće, u trenutku kad su se čistile ulice. To se u New Yorku također smatra prekršajem, a čistači su morali zaobilaziti njegov auto. Inače, u tom dijelu grada automobil može stajati parkiran najviše dva sada u komadu, dok je Landerov auto stajao gotovo tri sata.

Ovaj gradski vijećnik je od 2013. godine do 2021. godine napravio 118 raznih prometnih prekršaja.