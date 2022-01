Nakon jedanaest dana od kaznene prijave i isto toliko dana u bijegu Darko Amić (48) zvan Dragi pojavio se u ponedjeljak na ulazu zatvora u Gospiću oko 11 sati, u pratnji odvjetnika Nevena Antića, te se tako predao vlastima i to na temelju rješenja o određivanju istražnog zatvora.

U pritvoru su već njegovi sinovi Bajo Amić (31) zvan Bajica i njegov mlađi brat Darko Amić (26) koji su tamo završili jer su svi zajedno prijetili ubojstvom načelniku Udbine Josipu Seučeku koji pokušava uvesti reda na ličkim poljima na kojima luta stoka bez kontrole u vlasništvu perušičke obitelji.

- Ljudi mi daju podršku jer ovo što sam ja odradio oni nisu smjeli ili nisu imali hrabrosti odraditi. Ljudi su se probudili. Dosta im je više terora koji traje 12-13 godina. Ljudi više ne mogu doći do svoje zemlje. Ne mogu kositi. Od straha su digli ruke. Pojedinima se prijetilo - ispričao nam je Seuček dodajući kako ima podršku i na županijskoj razini.

Seuček dodaje kako su u Udbini svih ovih godina s Amićima imali neki koliko-toliko normalan odnos i molili ih da se drže nekog reda, ali jednostavno su se počeli oglušivati.

- Ne miču konje koji rade štetu. Policija je dio za koji je zadužena na javnoj cesti odrađivala profesionalno. Svaka joj čast. No s konjima je stvar na veterinarskoj inspekciji. To je užas. Meni dolaze u kontrolu tvrdeći kako mi ne radimo svoj posao, a to nije naš posao. Ne znaju što je javna površina a što je javna cesta - kaže Seuček.

U zadnjih pet godina PU ličko-senjska evidentirala je 15 naleta na konja. U jednom je vozač smrtno stradao.

- Mnogo ljudi bilo je pretučeno, a mnogima su i prijetili. Prijetili su i meni zato što sam počeo nešto poduzimati. Vidjeli su me u Udbini, gdje sam bio s jednim gospodinom na kavi. Dalje zbog interesa istrage ne smijem pričati - rekao nam je Seuček, koji je dobio i policijsku zaštitu.