Lija svratila u Veliku Pisanicu na igru s mačkom i Švrćom...

Prošlu srijedu u kasno poslijepodne Nada Gatalica (73) iz Velike Pisanice i njezina susjeda Ankica Malvić (84) sjedile su u dvorištu, kad je Švrćo zalajao. Pogledale su na koga laje i vidjele četiri sasvim malene lisice.

- Jedna se odvojila, hrabro je prošla kroz dvorište i došla upoznati nova lica. Susjeda se bojala primiti je u ruku plašeći se da je možda bijesna iako joj se poput malog mačića verala po hlačama, no ja sam je razuvjerila - rekla nam je gospođa Gatalica dodavši kako je navukla rukavice, podignula lisicu i vidjela da je sasvim zdrava.

- Mačići, kad se okote, imaju ‘krmeljive’ oči, dok me je mala lisica, koju sam držala u ruci, promatrala bistrim pogledom punim znatiželje. Doista krasna životinja. Lisice redovito dolaze u moje dvorište jer imam malog psića i nekoliko mačića te nekoliko kokoši koje su u ograđenom prostoru. Možda ih je nagon, kojeg još nisu svjesne, ‘pozvao’ u blizinu, jer ja ih nikad ne tjeram – govori nam gospođa Gatalica koja nakon smrti supruga živi sama, jer su se sin i kći odselili. Stoga joj je dobro došlo svako društvo, pa bilo to i lisičje.

Nakon što se poigrala s malom lisicom, narezala joj je slanine i kobasica, ali ih lisica nije ni taknula. Vjerojatno je, zaključuje Nada, još na majčinu mlijeku. Pustila ju je, ali mala lija nije odmah otišla za braćom koja su se uputila u brlog. Njoj je, govori nam Nada, nedostajalo malo igre i stoga se družila s malom mačkom.

- Bilo je divno gledati kad se nakon druženja s mačkom odšetala do Švrće i zalajala na njega, a on na nju. Vjerujem da će opet doći jer takvu znatiželju nisam dosad vidjela – rekla nam je Nada dok smo se od lisičjeg brloga vraćali prema kući. Putem nam je govorila da to više nisu divlje životinje jer su se silom prilika morale naviknuti na čovjeka koji je uzurpirao njihova prirodna staništa.

Tema: Hrvatska