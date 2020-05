'Liječnica je krivo razumjela da je pacijent negativan na virus'

U posljednja 24 sata na području Koprivničko-križevačke županije umrle su dvije osobe zaražene koronavirusom, a jedna je novozaražena.

Ravnatelj koprivničke Opće bolnice Mato Devčić potvrdio u srijedu kako je 37-godišnji pacijent zaražen koronavirusom sinoć greškom doista smješten na bolnički Odjel intenzivne njege, a razlog je navodno bilo pogrešno tumačenje nalaza.

Riječ je, naveo je Devčić, o dugogodišnjem kroničnom pacijentu s đurđevačkog područja koji je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, odnosno teške upale pluća 4. svibnja morao biti premješten na Odjel intenzivnog liječenja.

- U očekivanju nalaza došla je napomena kako ga treba ponoviti, no liječnica je to pogrešno razumjela i shvatila da je pacijent negativan na koronavirus. No, jučer poslijepodne dobili smo nalaz da je pozitivan zbog čega su jedan liječnik i četiri sestre stavljene u izolaciju - rekao je.

Zaraženi pacijent je prebačen u zagrebačku Kliniku za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", a cijeli Odjel intenzivnog liječenja u koprivničkoj bolnici je dezinficiran i nastavlja normalno raditi.