Ovaj mjesec zbog korone još 30 škola prešlo na online nastavu

<p>Klinička slika pacijenata u Hrvatskoj sve je gora. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, 48 škola u potpunosti nastavu ima online što je 30 škola više u odnosu na podatke od prije mjesec dana. </p><p>Ako promatramo točno prije mjesec dana imali smo 908 pozitivnih učenika i 200 djelatnika škola, došlo je do povećanja. To je povećanje nešto manje od 100 posto kod učenika i nešto više od 100 posto kod djelatnika škola. Porast koji imamo u općoj populaciji imamo i u školama, rekla je zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i liječnica školske medicine <strong>Ivana Pavić Šimetin </strong>za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3931756/zamjenica-ravnatelja-hzjz-ivana-pavic-simetin-za-rtl-porast-koji-imamo-u-opcoj-populaciji-imamo-i-u-skolama/" target="_blank">RTL </a>komentirajući trenutnu situaciju s koronavirusom u školama.</p><p>Nastoje se što bolje provoditi epidemiološke mjere, no ni s tim nije moguće u potpunosti izbjeći prijenos zaraze među učenicima.</p><p>- Od 24.000 razredna odjela koje imamo, na današnji dan je u jednom razrednom odjelu šestero učenika pozitivno, u tri razredn a odjela petero učenika, u devet razrednih odjela četiri i u 22 je tri učenika pozitivno. Uvijek se može špekulirati da su se jedni od drugih zarazili, ali kada je velika cirkulacija virusa u populaciji veoma je teško utvrditi kako je došlo do zaraze i gdje se tko zarazio. Svatko od njih se mogao i negdje drugdje zaraziti, a ne baš u tom razredu. Isto tako, učenici se druže u slobodno vrijeme i to su isto načini na koji se mogu zaraziti - izjavila je Pavić Šimetin.</p>