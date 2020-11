'Jedan je zaražen išao raditi u inozemstvo, drugi na tehnički pregled, a treći je bio u šopingu'

Obično su to osobe s blažim simptomima, kažu da se osjećaju dobro i priuštili su si taj luksuz da ne sjede u kući. Neki su zaraženi organizirali i druženja u vikendici, otkrio je Danijel Leskovar

<p>Varaždinska i Međimurska županija neslavni su rekorderi Europe po broju zaraženih na 100 tisuća ljudi, no usprkos tomu brojni krše izolaciju i hodaju uokolo dok su zaraženi korona virusom.</p><p>Član Stožera Varaždinske županije <strong>Danijel Leskovar </strong>otkrio je za<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/voditelj-okc-a-pu-varazdinske-danijel-leskovar-gost-dnevnika-nove-tv---629182.html" target="_blank"> Dnevnik Nove TV</a> kako je u kršenju mjera zatečeno petero ljudi tijekom vikenda:</p><p>- Jedna je kršila mjeru samoizolacije, četiri su osobe prekršile mjeru liječenja u kući. Za ovih četvero se<strong> zove sanitetsko vozilo</strong> koje takve osobe voze na adresu prebivališta koju te osobe navedu, predviđene za kućno liječenje - rekao je Leskovar.</p><p>- Od ovih četiri slučaja, jedan je bio u kupovini, u trgovačkom centru, druga osoba je zatečena u Stanici za tehnički pregled, treća osoba je krenula preko državne granice na rad u inozemstvo, a četvrta je u svojoj vikendici organizirala druženje - objasnio je Leskovar.</p><p>Kaže kako se radi o osobama s blagim simptomima.</p><p>- Obično su to osobe s blažim simptomima, kažu da se osjećaju dobro i priuštili su si taj luksuz da ne sjede u kući - objasnio je Leskovar te otkrio kako su za takve ljude predviđene kazne.</p><p>- Uz kršenje mjere samoizolacije, dostavljamo dopis Državnom inspektoratu u vidu obavijesti o počinjenom prekršaju, a inspektorat dalje poduzima mjere prekršajne obrade i to je u pravilu novčana kazna - objasnio je Leskovar.</p><p>- Što se tiče kršenja mjere liječenja kući, to nisu novčane kazne, podnose se kaznene prijave protiv tih osoba temeljem Kaznenog zakona, vezano uz širenje zarazne bolesti - zaključio je Leskovar za<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/voditelj-okc-a-pu-varazdinske-danijel-leskovar-gost-dnevnika-nove-tv---629182.html" target="_blank"> Dnevnik Nove TV</a>.</p><p> </p>