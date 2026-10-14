Obavijesti

News

Komentari 0
NAPREDUJE OPORAVAK

Liječnici objavili nove vijesti o zdravlju Pape, hodao je po sobi

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Liječnici objavili nove vijesti o zdravlju Pape, hodao je po sobi
Foto: Guglielmo Mangiapane
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jutros je, navodi se u priopćenju, Papa obavio pretrage koje su bile planirane nakon operacije...

Kako je objavio Tiskovni ured Svete Stolice, Papa Lav XIV. je u srijedu ujutro nakon operacije obavio pretrage i rendgensku snimku prsnog koša, što potvrđuje da njegov postoperativni oporavak napreduje normalno.

U izjavi koja je poslana medijima doktor Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, šef torakalne kirurgije u bolnici koji je izveo operaciju zajedno s liječničkim timom, potvrdili su nove informacije o Papinom oporavku. 

Poznato što slijedi Vatikan objavio nove detalje nakon operacije pape Lava
Vatikan objavio nove detalje nakon operacije pape Lava

Jutros je, navedeno je u priopćenju, obavio pretrage i rendgensku snimku prsnog koša planirane nakon operacije. Rezultati potvrđuju da njegov postoperativni oporavak napreduje normalno: vrijednosti su unutar očekivanog raspona za vrstu izvedene operacije. 

Također, Papa je podvrgnut respiratornoj fizioterapiji i počeo je hodati po svojoj sobi. Vratio se normalno jesti te je doručkovao i ručao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvatski kirurg nakon šokantne dijagnoze: ‘Vjerujem da papa ima dobre izglede za izlječenje’
STRUČNJAK OBJAŠNJAVA

Hrvatski kirurg nakon šokantne dijagnoze: ‘Vjerujem da papa ima dobre izglede za izlječenje’

Papa Lav XIV. (71) operiran je u utorak u rimskoj bolnici Gemelli, a tijekom zahvata potvrđeno je da boluje od raka pluća. Liječnici su mu odstranili donji režanj desnog plućnog krila. O mogućim rizicima, kirurškim zahvatima i izgledima za izlječenje za 24sata govorio je prof. dr. sc. Dubravko Jalšovec, predstojnik Klinike za torakalnu kirurgiju KBC-a Zagreb na Rebru
Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica. Pacijenti će ispaštati, javilo se Ministarstvo
TRAŽILI SMO KOMENTAR MINISTARSTVA

Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica. Pacijenti će ispaštati, javilo se Ministarstvo

Zadravec je 2021. smijenjena jer je za vrijeme dok je bila šefica Zavoda u Vinogradskoj došlo do ozbiljno narušenih međuljudskih odnosa i velikog odljeva kadrova iz bolnice, kako je rekao tadašnji ravnatelj Vatavuk.
Rezultati Eurojackpota: Evo gdje ide čak 120 milijuna eura
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpota: Evo gdje ide čak 120 milijuna eura

Očekivani jackpot u 83. kolu iznosi 10.000.000 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026