Liječnici objavili nove vijesti o zdravlju Pape, hodao je po sobi

Kako je objavio Tiskovni ured Svete Stolice, Papa Lav XIV. je u srijedu ujutro nakon operacije obavio pretrage i rendgensku snimku prsnog koša, što potvrđuje da njegov postoperativni oporavak napreduje normalno.

U izjavi koja je poslana medijima doktor Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, šef torakalne kirurgije u bolnici koji je izveo operaciju zajedno s liječničkim timom, potvrdili su nove informacije o Papinom oporavku.

Jutros je, navedeno je u priopćenju, obavio pretrage i rendgensku snimku prsnog koša planirane nakon operacije. Rezultati potvrđuju da njegov postoperativni oporavak napreduje normalno: vrijednosti su unutar očekivanog raspona za vrstu izvedene operacije.

Također, Papa je podvrgnut respiratornoj fizioterapiji i počeo je hodati po svojoj sobi. Vratio se normalno jesti te je doručkovao i ručao.