Vatikan objavio nove detalje nakon operacije pape Lava

Papa Lav je proveo mirnu noć u bolnici nakon što je operiran zbog raka pluća, kazao je Vatikan u srijedu, dodajući da će daljnje pojedinosti o njegovom stanju biti objavljene kasnije tijekom dana, prenose agencije. Papi je u utorak dijagnosticiran adenokarcinom, najčešći oblik raka pluća, nakon što su liječnici uklonili manju izraslinu na njegovom desnom plućnom krilu. Sedamdesetjednogodišnji poglavar Katoličke Crkve primljen je u rimsku bolnicu Gemelli pošto su liječnici tijekom rutinskog sistematskog pregleda primijetili izraslinu.

Operacija je trajala oko 90 minuta i dovršena je bez komplikacija, kazali su Papin glavni kirurg Stefano Margaritora te njegov osobni liječnik Luigi Carbone kasno u utorak.

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Liječnici su u zajedničkoj izjavi rekli da je cijeli donji režanj njegovog desnog plućnog krila uklonjen kako bi se odstranilo sve kancerozno tkivo. Ljudska pluća imaju pet režnjeva, tri u desnom i dva u lijevom krilu.

Vatikan nije objavio veličinu tumora ni je li se bolest proširila na obližnje limfne čvorove, što su ključni čimbenici za prognozu bolesti, piše Reuters.

'Dobra stvar'

Doktorica Juanita Mora, glasnogovornica neprofitne organizacije American Lung Association koja se bavi zdravljem pluća, kazala je za AFP da je "dobra stvar" što je riječ o tumoru koji je nastao u plućima, a ne kao rezultat širenja nekog drugog raka.

Postoje dvije glavne vrste raka pluća: rakovi "malih stanica", koji se agresivno šire i čine između 10 i 15 posto dijagnoza i rakovi "nemalih stanica", koji čine veliku većinu.

"Adenokarcinom je najčešći oblik onoga što zovemo rakom pluća nemalih stanica", kazao je za AFP David Spigel, onkolog specijaliziran za istraživanje raka pluća u istraživačkom centru Sarah Cannon u Nashvilleu.

David Carbone, ravnatelj onkološkog centra na sveučilištu u Ohiju, istaknuo je da iako je pušenje najpoznatiji rizični čimbenici za dijagnozu raka pluća, "većina rakova pluća koje danas dijagnosticiramo odnose se na ljude koji ne puše ili su (prestali) prije mnogo godina".

Rak pluća je vodeći uzrok smrti od raka u svijetu, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), no prognoze se znatno mogu razlikovati ovisno o vrsti raka pluća i o tome koliko je bio uznapredovao u trenutku kada je prvi put primijećen.

"Kada gledamo petogodišnju stopu preživljavanja od adenokarcinoma pluća, koji je dobro lokaliziran, stopa iznosi otprilike između 63 i 67 posto", kazala je Mora.

"No, ako ga rano primijetimo, ona postaje između 80 i 98 posto, a naročito nakon kirurškog uklanjanja".

U takvom slučaju, pacijent "će biti izliječen i rak mu nikada neće ugroziti život", dodao je Spigel.

Papa Lav je u nedjelju objavio da mu je čvorić na plućnom krilu "detektiran u veoma ranom stadiju" te da je lokaliziran.

Njegov liječnik Carbone je rekao da je uklanjanje dijela njegovog desnog pluća bio "standardna procedura".

"Ima mnogo rezerve u plućima te se ljudima može ukloniti cijelo krilo i mogu voditi normalan život", dodao je.

"Očekujem da će se veoma uskoro vratiti na punu razinu aktivnosti".

Dodatno liječenje?

Sada je pitanje hoće li Papa trebati dodatno liječenje poput kemoterapije ili zračenja, piše AFP.

Prema stručnjacima s kojima je razgovarala francuska agencija, odgovor će ovisiti o nekoliko faktora, poput veličine uklonjenog tkiva raka, koliko je bio agresivan, genetskih karakteristika i o tome je li se proširilo.

Izvor iz Vatikana je natuknuo da su u tijeku dodatna ispitivanja.

Za Carbonea, činjenica da je Papa već podvrgnut operaciji je ohrabrujuća.

"Jer da se proširio na, primjerice, limfne čvorove usred prsnog koša, imao bi neku terapiju prije operacije, što nije bio slučaj", pojasnio je.

"Izravno na operaciju idu samo za najranije stadije tumora, zbog čega mislim da je ovo bio tumor u veoma ranom stadiju te ima poprilično dobru prognozu".

Naglasio je da se liječenje raka pluća znatno poboljšalo tijekom proteklih nekoliko desetljeća i "da je prognoza bolja no ikada".

Upitna turneja u Južnoj Americi

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da se on i njegova supruga Jeanette mole za Papu, Amerikanca rođenog u Chicagu.

"Neka mu Gospodin da snage i neka Sveti Duh vodi zdravstvene djelatnike koji skrbe o Svetom Ocu", poručio je na društvenoj platformi X.

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier, čija je uloga uglavnom ceremonijalna, poželio je Lavu brz i potpun oporavak, izvijestila je njemačka katolička novinska agencija KNA.

"Papin glas o trenutnim pitanjima i izazovima našeg doba je osobito važan i vrijedan za mnoge ljude diljem svijeta, uključujući u Njemačkoj, onkraj denominacija", kazao je Steinmeier.

Vatikan je ranije ovog tjedna kazao da se očekuje da će papa ostati u bolnici otprilike tjedan dana te da su sve njegove javne aktivnosti do 20. listopada otkazane.

Lav inače ima veoma puno obaveza. Od 6. do 17. studenoga trebao bi biti na 11-dnevnoj turneji po Urugvaju, Argentini i Peruu, no nije poznato hoće li se to ostvariti.

Papa predstavlja svjetovni autoritet za 1,4 milijarde katolika u svijetu te nema zamjenika u slučaju bolesti. Kada je papa spriječen, Vatikan nastavlja funkcionirati, no odgađa donošenje odluka koje iziskuju papinsko odobrenje.

Lav kojeg su kardinali iz cijelog svijeta izabrali za papu u svibnju 2025., relativno je mlad za crkvenog poglavara.

Bavi se sportom, uključujući tenis, i nije poznato da je ranije imao zdravstvenih problema.