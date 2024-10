Liječnici ogorčeni: 'Ništa ne možemo raditi niti ući u kartone pacijenata. Pobrkani su podaci'

Nakon što je u subotu Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) upozorila na "potencijalno opasne probleme" u radu CEZIH-a kao Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava RH, doznajemo da problemi traju i danas - sustav ne radi.

Liječnici su u subotu prijavili da je CEZIH zamijenio osobne podatke pacijenata pa se u kartonu jednog pacijenata otvara nalaz drugog pacijenta. Liječnici ne mogu više vidjeti popis svojih pacijenata, pacijenti se vode kao da nemaju svog obiteljskog liječnika iako imaju, liječnicima se kao pacijenti pojavljuju oni koji to nisu. "Osim što je na taj način nemoguće raditi, KoHOM upozorava da je ovakva situacija potencijalna opasnost za to da se dogodi greška u liječenju", upozorili su preko vikenda iz udruženja.

Danas - novi problemi.

- CEZIH nam danas uopće ne radi, ne možemo provjeriti podatke o pacijentima, ne prolaze nam recepti, uputnice, šaljemo help-desku HZZO-a naše primjedbe, odgovaraju nam da su ih zaprimili i da rade na tome. Nas ne zanimaju nikakva opravdanja, zanima nas samo pacijent, i mogućnost da u sustavu vidim ima li osiguranje, da su njegovi podaci točni, a ne da, kao prošloga tjedna, piše da nema izabranog liječnika, a dvadeset je godina kod mene, kaže za 24sata predsjednica KoHOM-a, dr. Zrinka Huđek Leskovar.

Na pitanje je li taj problem preko vikenda riješen, i jesu li podaci pacijenata u sustavu sad točni, odgovara kako ne zna, jer sustav - ne radi.

- To znači da opet ne možemo ništa provjeriti. CEZIH nije radio ni u subotu ujutro otprilike četiri sata, kad su očito nešto 'krpali', jer je pacijentica za koju mi je prošli tjedan pisalo da nema izabranog liječnika, opet bila moja pacijentica, što i jest godinama, kaže Huđek Leksovar.

Problemi su uočeni, napominje, u četvrtak i petak, kad su liječnici počeli prijavljivati te probleme.

- Puno kolega je prijavilo da, recimo, u sustavu nemaju niti jednog pacijenta starosti od 45 do 65 godina, a da imaju puno djece od 4 do 7 godina, iako djecu kao pacijente uopće nemaju. Ili, da su prezimena pogrešno napisana, s pogrešnim slovima, dok su nekim pacijenticama bila navedena djevojačka prezimena. U subotu je, recimo, to ispravljeno, ali je ostala pogrešna adresa pacijenata, i slično, navodi predsjednica KoHOM-a.

Pitali smo Ministarstvo zdravstva i HZZO za odgovore o ovim poteškoćama, odgovor očekujemo