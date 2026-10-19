Liječnici za 24sata o smrti natjecatelja Ironmana: 'Neke osobe su u jako velikom riziku'

Tijekom natjecanja Plava Laguna Ironman 70.3 u Poreču, u nedjelju je 54-godišnjem natjecatelju pozlilo tijekom plivačkog dijela utrke. Unatoč pruženoj pomoći, preminuo je, što je potvrdio i organizator na svojoj Facebook stranici.

Tragičan događaj ponovno otvara pitanje zdravstvenih rizika kojima se izlažu sudionici natjecanja izdržljivosti, koja od organizma zahtijevaju iznimno velik napor, o čemu smo razgovarali s iskusnim liječnicima.

- Problem je što je riječ o maksimalnom opterećenju organizma, o visokom intenzitetu tjelesnog napora, kojem se izlažu svi koji se prijave na takvo natjecanje. Time se povećava rizik da na natjecanju sudjeluju i ljudi koji nisu zdravstveno sposobni za tako intenzivne napore - upozorava doc. dr. sc. Mate Petričević, pročelnik Zavoda za kardiokirurgiju KBC-a Split.

Poseban rizik, ističe docent Petričević, predstavljaju osobe s nedijagnosticiranom koronarnom arterijskom bolešću, neprepoznatim aneurizmama aorte ili neliječenom arterijskom hipertenzijom.

Rizik, kaže nam, postoji i kod osoba koje imaju poremećaje srčanog ritma, poput tahikardije i drugih aritmija, a da toga nisu svjesne. Ako poremećaji nisu prepoznati i liječeni, intenzivan napor može, navodi kardiokirurg, dodatno opteretiti srce.

'Potrebna velika fizička spremnost'

Ironman je natjecanje koje obuhvaća više disciplina izdržljivosti i zahtijeva iznimnu fizičku spremnost. Za razliku od uobičajenih rekreativnih sportskih aktivnosti, opterećenje organizma tijekom takve utrke može biti iznimno veliko.

Zato je, upozorava kardiokirurg, važno ne zanemarivati zdravstvene rizike i prije upuštanja u natjecanja ovakvog intenziteta procijeniti vlastitu zdravstvenu sposobnost.

- Ni za zdrave ljude starije od 35 godina nikakvo ekstremno opterećenje koje dulje traje nije dobro i može dovesti do smrtnog ishoda ako čovjek ne prati svoje tijelo, ne shvati znakove koje mu tijelo šalje i ne prekine aktivnosti na vrijeme. Srce često opisujemo kao pumpu, pa sami možete zaključiti što se može dogoditi kad se bilo koja pumpa izloži ekstremnom pritisku koji dugo traje: zatajit će kad više ne može izdržati. Svi ljudi koji se bave profesionalnim sportom ili ovakvim ekstremnim sportskim izazovima trebaju redovito, barem svake dvije godine, prolaziti preventivne preglede, što uključuje i provjeru zdravlja srca, EKG i UZV srca, provjeru laboratorijskih nalaza, provjeru obiteljske anamneze, da se vidi postoji li nasljedno neka vrsta rizika - kaže kardiolog prof. dr. sc. prim. Nikša Drinković, osnivač Poliklinike Drinković. 