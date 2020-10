Lijek koji je Trump primio razvili su iz stanica pobačenog fetusa

Regeneron je razvio koktel protutijela koji se indirektno naslanja na stanice koje su izvučene iz epitelnih stanica bubrega embrija nakon pobačaja 1972. Trump koji se protivi takvim istraživanjima sada ga hvali

<p>Mislim da je to bio Božji blagoslov. Ovo je bio prerušeni blagoslov, rekao je jučer Donald Trump u videu na Twitteru dodavši da su mu lijekovi biotehnološke tvrtke Regeneron Pharmaceuticals Inc. omogućili da iskusi njihovu djelotvornost. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Obećao je da će taj lijek učiniti besplatnim za sve Amerikance, iako nije pojasnio kako će to učiniti i tko će snositi trošak. </p><p>No nije rekao da su ti lijekovi razvijeni tehnologijom koju njegova administracija s druge strane pokušava zabraniti i to kroz protekle četiri godine, prenosi <strong><a href="https://edition.cnn.com/2020/10/08/health/trump-antibody-cells-abortion-policy/index.html">CNN</a></strong>.</p><p>Radi se o koktelu monoklonskih protutijela koja je razvio Regeneron, a njihova terapija se indirektno oslanja na ljudske stanice iz elektivnog pobačaja. Matične stanice koje su korištene u razvoju lijeka nazivaju se <strong><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/293T">HEK-293T</a></strong>, a radi se o staničnoj liniji koja se koristi u laboratorijima. Stanice su orignalno izvučene iz epitelnih stanica bubrega embrija nakon elektivnog pobačaja obavljenog u Nizozemskoj 1972 godine.</p><p>Iz Regenerona su rekli kako se ta linija stanica razmnožava u laboratoriju, ali da 293T stanice koje su dostupne danas se ne smatraju fetalnim tkivom te da oni nisu koristili fetalno tkivo. </p><p>Inače, koktel protutijela koji su razvili napada RBD protein koji koristi virus kako bi se pričvrstio za stanicu. Da bi ga razvili u laboratoriju trebali su kopiju tog proteina i za to su koristili ove stanice.</p><p>Njihov lijek još nema odobrenje, a nakon što ga je Trump nahvalio, velik broj ljudi javio se da se uključi u kliničke studije. S druge strane stručnjaci kažu da je potrebno još podataka kako bi se ocijenila učinkovitost ovog tretmana prije nego se dozvoli šira primjena. Regeneron je izvijestio u srijedu da su zatražili hitno odobrenje, prenosi <strong><a href="https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-regeneron-pharms/regeneron-antibodies-in-demand-after-trump-treatment-doctors-seek-more-data-idUSKBN26S3MF">Reuters</a></strong>.</p><p>Trump je inače često tražio načine da ograniči pristup pobačaju, a i njegova nominacija konzervativne sutkinje Amy Coney Barret za Vrhovni sud je u tom smjeru. Protivnici pobačaja su i jedna od skupina koje ga najsnažnije podupiru. </p><p>Republikanci u svojoj platformi za ovu godinu direktno navode protivljenje istraživanjima na embrionalnim matičnim stanicama i traže zabranu federalnog financiranja takvih istraživanja. Kako prenosi <strong><a href="https://www.theguardian.com/world/2020/oct/08/trump-covid-drug-developed-using-cells-derived-from-abortion">Guardian</a></strong>, lani je njegova vlada pauzirala financiranja za istraživanja na embrionalnim matičnim stanicama čime su ugrožene studije vrijedne 31 milijun dolara. Privatna </p><p>U istraživanjima se obično koriste matične stanice nekoliko dana starih embrija iz klinika za oplodnju koji su ostali kao višak nakon neke oplodnje. U prošlosti (kao kod HEK-293T) koristilo se tkivo koje se ponekad uzelo iz pobačaja, prenosi CNN. Protivnici prava na pobačaj protive se ovim metodama.</p>