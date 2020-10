Lijepa naša naoružana: Hrvati su u 13 godina predali 5227 komada autmatskog oružja

U 13 godina Hrvati su policiji dali i pet tona eksploziva. Predali su i pet i pol milijuna streljiva različitih kalibara, kao i 320.290 rasprskavajućeg oružja

<p>Pretragom doma oca <strong>Danijela Bezuka</strong>, mladića koji je iz ilegalnog oružja pucao u policajce ispred Vlade, policija je pronašla dvije puške s optičkim ciljnicima i prigušivačem te 1169 komada raznog streljiva.</p><p>Zbog toga su ga kazneno prijavili za nedopušteno posjedovanje oružja, za što mu prijeti do tri godine zatvora.</p><p>Hrvati su tijekom 13 godina kampanje “Manje oružja, manje tragedija”, koja još traje, policiji predali 5227 komada automatskog oružja, 320.290 rasprskavajućeg oružja, 5382 kg eksploziva, 9025 komada oružja koje građani smiju posjedovati (pištolji, revolveri, puške) te 5,5 milijuna streljiva različitih kalibara.</p><p>No gotovo svakodnevno svjedočimo da se kod pojedinaca pronalaze cijeli arsenali oružja te da se odbačene ručne bombe pronalaze u vrtićima. U MUP-u kažu kako nije moguće procijeniti koliko ilegalnog oružja građani još posjeduju. Kriminalist i stručnjak za sigurnost <strong>Željko Cvrtila</strong> smatra kako strože kazne ne bi pridonijele povratu oružja koje građani sad mogu policiji predati bez sankcija.</p><p>- Vlasti bi trebale razmisliti kako privoljeti ljude da ga vrate. Većina ga potječe iz Domovinskog rata, a dobar dio ljudi imao je negativna iskustva jer smo, nakon što je Hrvatska ostala bez oružja teritorijalne obrane, agresiju dočekali gotovo goloruki. Mnogi su tad prodali krave, konje ili aute kako bi se naoružali ili su oružje zarobili u ratu. Jedan od načina da se smanji količina ilegalnog oružja je da se otkupi po dobroj cijeni. To je jeftinije od ljudskih života. Drugi način mogao bi biti da čovjek koji vrati oružje zna da će, ako se nešto dogodi, imati pristup tom oružju. Znači da se, kad ga preda, drži na nekome mjestu, u skladištu, i da se točno zna čije je. Tako bi čovjek znao gdje je i da mu stoji na raspolaganju u slučaju potrebe i ne bi se osjećao goloruk. To je moje razmišljanje - zaključuje Cvrtila.</p>