Benčić: 'Kako je moguće da netko s rafalnim oružjem može hodati usred bijela dana?'

Ispred zgrade Vlade jutros je ranjen policajac kojeg su prevezli u KBC Sestre milosrdnice. Ministar Medved smiruje javnost, a zastupnica Benčić komenitrala je da se mjere sigurnosti trebaju postrožiti.

<p><span class="tL8wMe EMoHub" dir="ltr" id=":4vf.co" style="text-align: left;">Pucnjavu koja se ranije jutros dogodila na Markovom trgu za<a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a563170/Reakcije-na-upucanog-policajca.html"> N1</a> komentirala je zastupnica Sandra Benčić, koja upozorava da se mjere trebaju postrožiti.</span></p><p><span class="tL8wMe EMoHub" dir="ltr" style="text-align: left;"> - </span>Zaista se mora postaviti pitanje kako je moguće da bilo tko u bilo kojem dijelu grada, ne samo tamo gdje su Sabor i Vlada, može netko s oružjem koje proizvodi rafalnu paljbu hodati usred dana, usred jutra kad je prometno i općenito to koliko nelegalnog oružja kod ljudi ima da ga mogu tako otvoreno već po danu nositi i pred zgradu gdje su najštićenije osobe u zemlji i u tom smjeru pojačati neke mjere - rekla je Benčić.</p><p>Dodala je da se zbog ovakvih situacija trebaju postrožiti mjere osiguranja jer je taj dio grada prometan, mnogi tu žive i rade, a često je trg pun turista.</p><p> - Osobno smatram da je prvo i osnovno što trebamo raditi boriti se protiv nezakonitog oružja i bez iznimki ići na to da smanjimo broj oružja kod građana. Drugo, koliko je uopće moguće zgradu Vlade i Sabora koji se nalaze u dijelu grada koji je prometan čuvati obzirom na arhitekturu i život građana. Ja ne bih da ovo ode u smjeru da se zatvori Gornji grad i onemogući život građana, ali moramo vidjeti kako da se ovakvi incidenti ne ponavljaju. - zaključila je Benčić.</p><p>Među prvima na Markovom trgu bio je <span class="tL8wMe EMoHub" dir="ltr" style="text-align: left;">ministar <strong>Tomo Medved</strong>, koji je izjavio kako se građani ne trebaju bojati. </span></p><p><span class="tL8wMe EMoHub" dir="ltr" style="text-align: left;">- </span><span class="tL8wMe EMoHub" dir="ltr" id=":4qc.co" style="text-align: left;">Ne mogu vam reći ništa više od onog što je poznato. Utvrdit ćemo sve. Čekamo da policija odradi svoj dio posla, da se utvrdi počinitelj, a nakon toga ćemo znati više. Čekamo da se uhiti počinitelj. Možemo reći građanima da je Hrvatska sigurna zemlja. Čim budemo imali više detalja, informirat ćemo građane. - komentirao je Medved.</span></p><p><span class="tL8wMe EMoHub" dir="ltr" style="text-align: left;">Pucnjavu je komentirao i <strong>predsjednik Ustavnog suda</strong> <strong>Miroslav Šeparović.</strong> Rekao nam je da se spremao na posao, kada su ga nazvali i rekli da ne dolazi. Policajac koji osigurava zgradu Ustavnog suda je unutar objekta, pa Šeparović kaže da nije nastradao.<br/> - Naš policajac nas je informirao da je čuo pucnjeve iz automatske puške, da je pucnjava i da ne dolazimo. Policija osigurava trg i svima nam je rečeno da ostanemo doma. Ništa detaljnije ne znam što se dogodilo – rekao nam je Šeparović.</span></p><p>Bivši ministar unutarnjih poslova, <strong>Vlaho Orepić, </strong>također je komentirao događaj.</p><p> - Imamo činjenicu da je netko nepoznat došao, pucao i uspio ozljediti osobu koja je zadužena za osiguranja Vlade i to na takvom jednom mjestu koje podrazumjeva najviši stupanj sigurnosti. Tu se kreću ljudi koji imaju najviši stupanj sigurnosti u državi.</p><p>Podsjetimo, zasad nepoznati počinitelj upucao je policajaca ispred zgrade Ustavnog suda na Markovom trgu, nakon čega je pobjegao na Jabukovac i presudio i sebi.</p><p> </p>