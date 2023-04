'Lijte kiše hladne vode, Milo ode!': U Podgorici slavili trijumf Milatovića uz tri prsta i šajkače

U nedjelju su u Crnoj Gori održani predsjednički izbori na kojima je uvjerljivo pobijedio Jakov Milatović iz Pokreta Europa. Porazio je dosadašnjeg predsjednika Mila Đukanovića koji je Crnom Gorom vladao duge 32 godine.

Nakon proglašenja rezultata, u Podgorici je započela erupcija slavlja. Mnoštvo se okupilo na ulicama, pucao se vatromet, palile su se baklje. Mahalo se crnogorskim zastavama, kao i starim zastavama iz doba Kraljevine Crne Gore. Brojni su u znak podrške novom predsjedniku u zrak podizali tri prsta, a dio okupljenih na ulicama nosio je srpske kape šajkače.

Kolone automobila kružile su ulicama sa zastavama, dominantno trobojnicama. Ispred hrama Srpske pravoslavne crkve pjevalo se o Kosovu. Pjevalo se i ''Lijte kiše hladne vode, Milo ode, Milo ode''.

Odmah nakon objave prvih rezultata koji su pokazivali uvjerljivu Milatovićevu pobjedu na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, srpski su mediji slavili što pobjeđuje 'Crnogorac i pravoslavac'.

Jakov Milatović (37), kandidat za predsjednika je postao nakon što je čelnik pokreta Europa Milojko Spajić povukao kandidaturu jer je skrivao da je državljanin Srbije. Inače, Milatović je postao poznat u vladi Zdravka Krivokapića od 2020. do 2022., u kojoj je bio ministar ekonomskog razvoja. Zanimljivo je da je ta vlada formirana pod lupom Srpske pravoslavne crkve te je njegov svjetonazor prilično udaljen od načina EU funkcioniranja.

Blizak je službenom Beogradu, iako on to odlučno negira, na njegove skupove pristaše su dolazile sa srpskim zastavama. No kao ministar ukinuo je doprinos za zdravstvo, povećao minimalnu zaradu s 250 na 450 eura, dok je prosječna plaća s 530 porasla na 670 eura. Sve to mu je donijelo vjetar u leđa da može srušiti Mila Đukanovića.

Analitičari najavljuju kako će s Milatovićevom pobjedom sigurno doći do zbližavanja sa Srbijom, koju Đukanović godinama drži na distanci. Isto tako, doći će do jačanja utjecaja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, zbog čega bi se susjedna nam zemlja mogla udaljiti od EU puta.

