Lipanj sretan za HDZ i Škoru, a SDP bolje prolazi u srpnju

Nakon što je u ponedjeljak 18. svibnja odzvonilo zvono 9. sazivu Sabora, svi s nestrpljenjem iščekuju koji će datum predsjednik Zoran Milanović odrediti za predstojeće izbore. Da bi se ispoštivali ustavni rokovi, u igri su 21.06., 28.06, 5.7. i 12. 7.

Iako je sve u rukama predsjednika Milanovića, s poznatom numerologinjom Olgom Hadjić prokomentirali smo svaki od potencijalnih datuma i analizirali kome koji najbolje odgovara. Jer, u moru stranaka i strančica, na parlamentarne izbore jurišaju aktualni predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, šef SDP-a Davor Bernardić, ali i predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro.

No, Olga tvrdi kako nikome od glavnih aktera neće biti lako ni jednostavno i kako, bez obzira na bilo koji datum, vlast neće uspjeti formirati bez koalicije.

- Raspuštanje Sabora, što se brojeva tiče, na izvjestan je način na ruke išlo Miroslavu Škori. Bernardić također ovisi o koaliranju i uglavnom se orijentira na lijevu struju, a zazire od Škore i moguće koalicije desno orijentiranih stranaka koje su u posljednje vrijeme sve glasnije u javnosti. Plenkoviću ne odgovara ni jedan datum, osim ako neće u koaliciju sa Škorom, a tu dvoji. Bez veće stranke koja će im osigurati većinu, HDZ-u pobjede nema. U ovom kratkom periodu predizborne kampanje svi će se oni vezivati na trenutnu situaciju i korona virus, a i sve će više apelirati na poljoprivrednu proizvodnju, kao protuteža turizmu na koji se godinama previše oslanjamo. Zemlju smo zapustili, a tu će isplivati i podjela Agrokorovog zemljišta - predviđa Olga.

Što se tiče datuma 21. 06., Olga predviđa da će najviše ići na ruku HDZ-u. Dijaspora bi, otkriva Olga, na taj datum mogla odigrati jako veliku ulogu. Granice se otvaraju, mjere uvedene zbog koronavirusa popuštaju, a naša emigracija polako se priprema.

- Taj datum jako bi odgovarao HDZ-u, jer oni upravo računaju na dijasporu. No, taj datum ne bi bio pametan odabir, jer će biti svega i svačega. Sedmica je broj koji ljude dovodi u zabludu, puno toga skriva, potiče zakulisne igre i radnje. Postavlja se i pitanje kako će ova godina završiti u smislu koronavirusa i otvaranja granica - kaže Olga.

Sedam dana kasnije, pak, sreća se, bar kad su brojevi u pitanju, smiješi Miroslavu Škori. koji bi tada bio druga opcija.

- Niti jedna stranka 28. lipnja neće imati većinu, jer će se glasovi raspršiti. Tu bi se Most mogao pokazati kao glavna udavača. Tko god dođe na vlast, bez koalicije s njima neće moći. Postoje i manje stranke koje se još nisu očitovala, a i pitanje je hoće li proći izborni prag. Ako pogledamo datume izbora i datume rođenja Andreja Plenkovića (8. travnja 1970.), Davora Bernardića (5. siječnja 1980.) i Miroslava Škore ( 29. srpnja 1962.), Škori se smiješi koalicija i mogao bi profitirati. On uvijek igra na sigurno i ziheraš je. Naravno, uz puno iznenađenja oko koaliranja- kaže Olga.

Ulaskom u srpanj, sreća se priklanja opoziciji. Datum izbora 5. srpnja povoljna je varijanta za Davora Bernardića. Jer je to, kaže Olga, upravo njegov dan.

- Saturn je u retrogradu, a to je planet jarca. A Bernardić je jarac. A s druge strane, tu je retrogradna Venera i sve će to zahvatiti period u srpanjskim izbornim varijantama. Samo je pitanje dana. A s njim kalkulira i Milanović. Ovaj datum mogao bi biti ključan, jer je baš taj datum karmički povezan s Milanovićem. To je njegova odluka - objašnjava Olga.

No, Bernardiću će odgovarati i ako izbori budu raspisani i 12. srpnja.

- Za sve oporbene stranke, ovaj datum bio bi odličan. Uz Bernardića očekujem još tri stranke, a tu su i manjinci koji se uvijek priklanjaju vladajućima. Ako Plenković izgubi izbore, neće ostati kratkih rukava. Spreman je već sada i na drugu opciju za sebe. U to što jest izrastao je u inozemstvu, vrlo je blizak salonskoj politici i diplomaciji - kaže Olga.



Andrej Plenković, tvrdi, karakteran je čovjek, bez dovoljno hrabrosti da se suoči s desnicom i jasno opredijeli unutar svoje stranke.

- Ne zna se nametnuti, ne usudi se. Došavši sa čelo HDZ-a suočava se s tvrdom desnicom i tijekom cijelog svog mandata pokušava balansirati. Ljude koje je imenovao, a pokazali su se problematični ili nekorektni u svom vođenju je smijenio, a u ostalo se nije usudio taknuti. Time je pokazao da nema dovoljnu čvrstinu i odlučnost napraviti rezove i reforme koje su bile nužne i od njega se očekivale. Stjecajem okolnosti ove godine došli smo u krizu zbog već poznaih čimbenika i vremana više nije bilo- kaže Olga.

Sve više je pritisaka na HDZ zbog onog što nije učinio tijekom mandata. Što se Bernardića tiče, Olga upozorava da je prije svega Bernardić Bandićev učenik i to se ne smije zaboraviti.

- Pod Bandićevom palicom stasao u političara. Nedovoljno zreo da bi od tih načelnih nužnih reformi sam nešto napravio. Na njega se da utjecati, sluša starije i iskusne i prihvaća nametnuto. I to plasira. Tečno komunicira, ali ne razmišlja i ne bira riječi. I to je njegov osnovni problem. Bez sufliranja starih i iskusnih kolega ne funkcionira. Svjestan je svojih loših iskustava tijekom šefovanja u SDP- u i činjenice da nije omiljen među svima. S obzirom na to da je platio propuštene lekcije, trebao bi ne uzimati zdravo za gotovo sve što mu serviraju, kaže Olga.

A kada analizira Miroslava Škoru, Olga će istaknuti da je nesiguran.

- Nema dovoljno samopouzdanja, ide na finjaka, žene ga vole i to je njegov dio birača na koje računa. Oko sebe je okupio društvance koje će pričati umjesto njega. On će u javnosti biti kulturan, fin, gađati aktualnosti, no nacionalističke prozivke mogle bi mu se obiti u glavu. Živi bili pa vidjeli, bit će svega - zaključila je Olga.

Tema: Hrvatska