Lisac mu je mezimac: 'Našao sam ga u kanalu, upucali su mu mamu. Maza je i hit na Tik-Toku'

Jasmin Kunišinac (22) krenuo je s bratom u posjetu baki i nabasao na bebu lisca. Sada je to njihova maza čiji život prate disuće ljudi na društvenim mrežama. A hoće Odi i u kokošinjac zaviriti...

<p><strong>Jasmin Kunišinac </strong>(22), iz mjesta Vinogradci kraj Valpova, spasio ga je. Kupa ga, igraju se, velika je maza, a često ga vodi i na povodcu. No njegov ljubimac nije pas niti mačka, riječ je o pravoj maloj mazi - <strong>liscu Odiju.</strong></p><p>Jasmin i njegov brat jednog su dana na biciklima krenuli posjetiti baku. Kako su prolazili pored kanala, Jasmin je odjednom u njemu ugledao malenu, tek rođenu, lisicu.</p><p>Odi tad nije bio star ni mjesec dana. Jasmin i njegov brat odlučili su ga odnijeti doma i na dudu mu davati mlijeko.</p><p>Idući dan vratili su se do kanala i pokušali pronaći Odijevu obitelj. Braće i sestara nije bilo, ali naišli su na gnjusan prizor njegove majke, krvave i mrtve. Ubijena je hicem iz lovačke puške.</p><h2>'Hajde da ludujemo ove noći'</h2><p>- Odi je super ljubimac! Malo po malo počeo je jesti sve što mu damo, mlijeka, kruha, hrane za pse i slično. Nitko ne bi vjerovao da lisica može biti kućni ljubimac, ali je Odi baš kao neka mješavina mačke i psa – kaže Jasmin.</p><p>Poput svakog drugog kućnog ljubimca, Jasmin ga i kupa. Iako je od ljudi čuo kako lisice imaju jak miris, kod Odija toga nema.</p><p>- Ubrzo sam ga počeo i kupati, a u kadi je miran kao bubica. Čeka dok ga se opere i onda ga lagano sušim fenom, što njemu jako godi i uživa - objasnio je Jasmin.</p><p>Lisice su lovci, ali Odi je još malen, star tek 11 mjeseci. Zato ga na povodcu Jasmin nekad prošeta čak i u kokošinjcu svoje obitelji.</p><p>Tek navečer je njegovo vrijeme za ludovanje. Ruši cvijeće, jede sve što mu se nađe na putu i trči po dvorištu.</p><p>- Navečer luduje i hvata sve što može. Tako sam ga jednom našao i s cigarom u ustima, kao da je puši. Život s njim je stvarno zanimljiv, a prije svega je maza - priča nam Jasmin dok mu se Odi veselo penje po ramenima.</p><p>Kako njegovo sedmeročlano kućanstvo obožava životinje, nije im bio problem prihvatiti Odija, a jako ga voli i Jasminova najmlađa sestra, koja se s njim svakodnevno igra.</p><p>- Seka ima šest godina i obožava ga. Često Odi i ona trče po kući i igraju se, penje se po njoj i maze se. Nikad nije bilo ozljeda...</p><p>Ovaj veseli lisac je ustvari Odi Junior, jer je ova obitelj već zbrinula jednu lisicu, koju su kasnije dali ZOO-u u Našicama. Još je živ i Jasmin ga često posjećuje.</p><h2>Lisca prate i na TikToku</h2><p>- Prvog lisca je tata doveo s pecanja. Mislio je da je pas pa ju je doveo doma - kaže.</p><p>Odi Jr. je postao prava zvijezda. Mnogi tako za Odija saznaju preko Facebook ili TikTok profila Foxodi.</p><p>- Evo, na TikToku imamo više od 18.000 pregleda, ljudi ga baš vole - kaže nam 22-godišnjak.</p><p>Odiju su tek počeli ispadati prvi mliječni zubi. Još će neko vrijeme provesti u kući obitelji Kunišinac, ali, kaže nam Jasmin, njihova su vrata uvijek otvorena ako se Odi ikad bude htio osamostaliti i napustiti obiteljsko gnijezdo.</p><p>- Inače, lisicu smijem imati bez posebnih dozvola jer je on ‘štetočina’ u društvu, a ne zaštićena životinja. Ako bih imao jelena, tu bih trebao dozvolu. Veterinar mi je rekao da Odija mogu i cijepiti i čipirati bez ikakvih problema - rekao je.</p>