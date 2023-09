Lisica Odi i zeko Dugouško pravi su prijatelji: 'Dijele isti kauč i skupa gledaju serije na TV-u'

U prirodi su smrtni neprijatelji; jedan do drugog u šumskom hranidbenom lancu, no u kući Slavonca Jasmina Kunišinca (24) oni su prijatelji koji dijele isti kauč i “gledaju” iste serije na TV, sa svojim gazdom i spasiteljem.

Jasmin je prije tri godine u polju našao malog iznemoglog lisca koji je bio na rubu života. Svi su mu rekli da ga neće moći othraniti i pripitomiti. Othranio ga je na bočicu i dudu, a potom pretvorio u kućnog ljubimca koji je veća maza nego pas. Zove se Odi.

- Hranimo ga kuhanom hranom. Nikad nije probao sirovo meso i krv, pa nema divlje instinkte za ubijanje. Zato u prirodi ne bi preživio. To je sad sretna okolnost jer sam uspio spasiti i pripitomiti još jednu divlju životinju za koju su mi rekli da to neću moći - smije se Jasmin. Naime, kosio je travu u Baranji na vikendici i pod nogama mu se našao mali divlji zec.

- Bio je star samo desetak dana. Tek je progledao. Mame ni blizu. Zečica ih razdvoji kad progledaju radi njihove sigurnosti. Onda ih dođe nahraniti. Nisam znao što bih. Donio sam ga doma i pitao veterinare kako da ga othranim. Rekli su da je divljeg zeca nemoguće othraniti, da se on ubije udarajući se o kavez ako ga zatvoriš, da mu moram davati mlijeko od mačke i svašta. No ja sam mu počeo davati kravlje mlijeko iz tanjurića i on je pio - kaže Jasmin, koji u dvorištu u Vinogradcima nedaleko od Valpova ima i par domaćih zečeva, pa je povremeno puštao malog divljaka da se s njima druži.

- On se počeo ponašati kao i oni. Sad je već dva mjeseca star, ima 1,2 kilograma, a očekujem da naraste dosta velik jer su svi divljaci takvi. Ima vrlo dugačke uši. Zovem ga Dugouško. Jede sam, mrkvu, povrće, kupus...

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

- Kad sam ga donio u kuću, Odi ga je obilazio, njuškao, promatrao i to je bilo to od upoznavanja. Sad mu je već normalno da zec skače po kući; skoči mi u krilo dok sjedim na stolcu. Stalno se mazi. Lija ga ne doživljava kao plijen nego kao nekoga tko bi mogao zauzeti njeno mjesto na kauču. Čim se zeko približi njenome mjestu, Odi na njega iskesi zube. Nekad su baš smiješni - kaže Jasmin, u čijem dvorištu ima još raznih životinja, pa lija i zeko imaju društvo čim izađu van. Lija ponekad posjeti i prijateljice koke u kokošinjcu, ali samo da prebroji jesu li sve na broju. Jasminovi životinjski ljubimci postali su hit i na društvenim mrežama jer druženja lisice i zeca prati 70-ak tisuća ljudi.

- Te životinje više ne smijem vratiti u prirodu jer bi ili uginule ili bile pojedene i ubijene. Nemaju više ni svoje prirodne mirise i instinkte. Lovci mi kažu da zbog mene i Odija više nemaju srca ubiti lisicu kad im se nađe na nišanu jer vide da je Odi dobar kao psić - kaže ponosno Jasmin.