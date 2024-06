Lisice, bičevi i tantrička fotelja: 'Moj apartman je turistički hit, parovi kažu da su otkrili užitke'

Tisuće se apartmana otvaralo po cijeloj zemlji, no, u ponudi samo jedan, i to u Zadru, odskače sa svojom neobičnim uređenjem. Naime, jedini je to BDSM apartman na cijelom Jadranu sa specijalnom opremom, koji mogu iz prve imenovati samo rijetki znalci. BDSM je engleska kratica koja označava seksualno igranje uloga u kojem uzajamno uživaju obje osobe, a koje uključuje ostvarivanje fantazija o dominaciji, pokoravanju, ograničavanju, nadzoru, vezivanju, kažnjavanju i seksualiziranom bolu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.