Lista s ograničenim proizvodima u petak na Vladi, trgovcima će dati sedam dana prilagodbe

Odluka o novoj listi proizvoda s ograničenim cijenama u petak će biti donijeta na sjednici Vlade, trgovci će imati sedam dana prilagodbe te bi odluka sljedeći petak trebala stupiti na snagu, kazao je u četvrtak ministar gospodarstva Ante Šušnjar. "Odredit će se maksimalne cijene iznad kojih ne smiju ići za te proizvode na policama. Proces smo doveli prilično kraju, iskristalizirali, no imamo dodatne konzultacije s Hrvatskom narodnom bankom (HNB), koja ima svoje analitičare vezano za cijene. Imamo analitiku HNB-a koje ćemo uvažiti i to bi trebali danas do kraja dana iskristalizirati", rekao je Šušnjar u izjavi nakon današnjeg sastanka predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predstavnicima trgovačkih lanaca i proizvođača na temu revidiranja popisa proizvoda ograničenih cijena i daljnjih koraka za zaštitu potrošača.

Na listi će, kako je rečeno, biti 70 proizvoda, za razliku od sadašnjih 30 proizvoda. Uz ostalo, dodaju se kruh, palenta, ječmena kaša, pahuljice, dvopek, tjestenina, suhomesnati proizvodi, konzervirani proizvodi, ribe, a tu su i dodatni mliječni proizvodi. Svaki trgovac će morati odabrati najmanje jedan proizvod iz te skupine, pa će tako na primjer od svih ponuđenih špageta u dućanu, najmanje jedne morati imati ograničenu cijenu. A moći će ih biti i više, kazao je Šušnjar.

Informiranje potrošača o ograničenim cijenama će biti obavezno, jer će proizvodi s ograničenim cijenama morati biti jasno označeni i istaknuti. Trgovci će, kako je rekao Šušnjar, morati isticati prethodne cijene uz važeću cijenu te redovno dostavljati podatke o cijenama.

"Cilj mjera je daljnje ublažavanje inflatornih pritisaka. Glavni cilj je zaštita najranjivijih skupina građana", kazao je Šušnjar.

Weber: Povećati samodostatnost domaće proizvodnje

Direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Irena Weber je izjavila kako je bitno naglasiti da su svi svjesni da treba pomoći najranjivijim skupinama stanovništva i socijalno ugroženim, no koristeći pritom ciljane mjere koje neće naštetiti državnom proračunu. Jedan od ključnih ciljeva, kako je rekla, mora biti povećanje samodostatnosti u okviru domaće poljoprivredne proizvodnje kako bismo osigurali stabilnost cijena.

"Činjenica je da imamo niske marže u sektoru trgovine, imamo inflacijski pritisak, rast ulaznih troškova i sve to čini poslovanje sektora trgovine i proizvodnje iznimno izazovnim", kazala je.

Podsjetila je kako je u strukturi rasta BDP-a potrošnja rasla šest posto, no ono što zabrinjava je pad industrijske proizvodnje od 2,4 posto i pad izvoza od 1,2 posto. Struktura BDP-a je nešto na što treba obratiti pozornost, kazala je.

"Ako vam BDP raste na krilima osobne i državne potrošnje od šest posto, a imate pad industrijske proizvodnje i pad izvoza i sada snažno utječete na smanjenje osobne potrošnje, onda je vrlo jasno da će stopa rasta BDP-a koju smo planirali biti vrlo izazovna da se ostvari ove godine", kazala je Weber.

Petir: Trgovačke marže dosežu i 80 posto

Predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu Marijana Petir je kazala kako je proširenje liste bilo nužno, a iz dobiti koje ostvaruju trgovački lanci vidljivo je da prostora za ograničenje cijene ima.

Mišljenja je kako se u razgovore trebaju uključiti poljoprivredni proizvođači, napominjući kako je neshvatljivo da potrošači ne mogu na hrvatskim policama kupiti domaći poljoprivredni proizvod jer im je preskup. Trgovačke marže, kako je navela, dosežu i do 80 posto.

Pozvala je da se uvedu poštene trgovačke prakse jer nije u redu da trgovački lanci u različitim državama članicama iste proizvode stavljaju po različitim cijenama na tržište. "Ono što nije dobro za Francuza, Nijemca, Austrijanca, Španjolca ili bilo kojeg drugog državljana EU, nije dobro ni za Hrvata", kazala je naglasivši kako je u tom smislu nužno pooštriti Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama te pojačati inspekcijske kontrole.

Što se bojkota trgovina tiče Petir je kazala kako je bojkot pokazao da su se građani dobro organizirali, da njihov glas ima snagu i da trgovci na današnji dan promišljaju drugačije jer im sutra slijedi novi bojkot.

Vezano uz bojkot koji je danas ponovno krenuo, Šušnjar je rekao kako su kupci postali svjesni svoje snage. "Ali moramo živjeti u suživotu, mora postojati suživot svih u lancu u trgovini i trebamo jedni druge uvažavati. Bez trgovaca i svih u lancu nema trgovine ali i oni moraju postati svjesni da cijene moraju biti priuštive", rekao je.