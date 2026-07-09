LISTE ČEKANJA 'Sin je trebao operaciju lakta, a dvaput su je otkazali. Otišli smo privatniku'

Dva puta su joj maloljetnom sinu otkazali operaciju lakta, pa je zahvat platila 4000 eura u privatnoj klinici. Majka onkološka pacijentica za ultrazvuk abdomena dobila je odgovor da slobodnih termina nema i da može na listu čekanja dulju od godinu dana. Tako iskustvo svoje obitelji sa zdravstvenim sustavom opisuje Tea Mandarić iz Jastrebarskog, koja kaže da su zbog dugih lista čekanja gotovo sve važne pretrage i zahvate morali tražiti izvan redovnog sustava.

Njezin sin trebao je operaciju lakta zbog ozljede tetive koja nije pravilno funkcionirala. No, kako tvrdi, zahvat mu je u bolnici dva puta otkazan.

- Dva puta su nam zakazali operaciju na Šalati, obavili smo sve anesteziološke pretrage i pripremili dijete, a onda bi nam rekli da je liječnik na porođaju ili da je otišao na godišnji odmor. Na kraju smo odustali i operaciju platili privatno. Stajala nas je oko 4000 eura. Inače, u ožujku 2024. su nam zakazali operaciju, a do danas nas nisu zvali da smo na redu - ispričala je Tea Mandarić u razgovoru za 24sata

Prije same operacije sinu je i magnetsku rezonancu morala obaviti u Šibeniku jer bliže nije bilo slobodnih termina. Probleme s listama čekanja osjetila je i njezina majka, koja je onkološka pacijentica.

- Trebala se naručiti na ultrazvuk abdomena za sljedeću onkološku kontrolu. Rekli su joj da termina nema i da je mogu staviti na listu čekanja, na kojoj se čeka više od godinu dana. Pitala sam se koliko bi tek čekala da nije onkološki pacijent - govori Tea.

Kaže da je tek nakon što je njezina majka osobno otišla u Dom zdravlja Jastrebarsko i upozorila da je riječ o onkološkoj pacijentici, netko pitao kad joj pregled treba.

- Dok sami ne dođete i ne dignete glas, ništa se ne događa - poručuje Tea.

Ni sama nije prošla bolje.

- Trebala sam ultrazvuk lakta, a ponudili su mi termin tek u travnju 2027. godine. Nasreću, imam dodatno zdravstveno osiguranje preko poslodavca pa sam pregled obavila privatno. Inače bih ga morala sama platiti - kaže Tea.

Dodaje da je i njezin suprug za prvi pregled kod pulmologa dobio termin tek u siječnju 2027. godine. Posebno je zbunjuju razlike između podataka o listama čekanja i stvarnog stanja.

- Na internetu piše da se ultrazvuk može obaviti za nekoliko dana. Nazovem bolnicu, a oni kažu da termina nema. Te liste čekanja nemaju veze sa stvarnim stanjem - tvrdi Tea.

Na kraju poručuje da je najveći problem što si mnogi građani privatno liječenje ne mogu priuštiti.

- Mi smo zbog pretraga i zahvata proputovali pola Hrvatske. Plaćamo zdravstveno osiguranje, a kad ne možemo dobiti termin, još ga moramo platiti i privatno, dvostruko plaćamo zdravstvo - poručuje Tea.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić najavila je donošenje normativa s prihvatljivim vremenom čekanja za dijagnostičke postupke, prema kojima bi zdravstvene ustanove morale osigurati termin u roku koji odredi specijalist, te bi se smanjila potreba za pretragama u privatnom sektoru. Nije cilj da svi pacijenti dobiju termin u jednakom roku, nego ovisno o svojem zdravstvenom stanju, poručila je ministrica Hrstić na konferenciji o komunikacijama u zdravstvu MedMed 2026. u Grožnjanu.

- Pacijent će znati treba li, s obzirom na svoje stanje, obaviti pretragu za 14 dana ili za 365 dana. Ako mu specijalist objasni da na pretragu, primjerice, može čekati godinu dana, onda nema potrebe da za to plaća privatniku prije dobivenog termina - istaknula je Hrstić govoreći o pravilniku s normativima za prihvatljivo vrijeme čekanja koji bi uskoro trebao biti donesen.

Dr. Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika, komentirajući novi Pravilnik koji je još u izradi, kaže da problem nije u tome što liječnici ne žele odrediti medicinski opravdane rokove u kojima pacijent treba obaviti pretragu i pregled, nego u tome što sustav nema dovoljno ljudi da ih provede u praksi.

Komentirajući Pravilnik po kojemu bi liječnik specijalist na nalaz trebao napisati rok u kojemu pacijent mora napraviti pretrage, a bolnica bi to trebala omogućiti, objašnjava da to nije realno izvedivo.

- Negdje rade četiri radiologa, a potrebe su višestruko veće. U pojedinim manjim bolnicama u Slavoniji i kontinentalnom dijelu Hrvatske jedva se pokrivaju dežurstva. Negdje postoje tri radiologa ili četiri kardiologa koji moraju pokrivati hitne slučajeve, odjele, kontrole, dijagnostičke postupke i ambulante. Zato je nerealno očekivati da će se samo pravilnikom riješiti problem lista čekanja. Možete propisati da liječnik mora napisati rok od tri ili četiri mjeseca za pregled ili kontrolu, ali ravnatelj bolnice ne može 'izmisliti' novog kardiologa ili radiologa ako tog kadra jednostavno nema. U Puli se, primjerice, na kardiološke preglede, i prve i kontrolne, čeka više od godinu i pol. Ideja da bolnica mora osigurati pregled unutar medicinski opravdanog roka zvuči dobro na papiru. Međutim, bez ozbiljnog nacionalnog planiranja kadrova i preraspodjele resursa takav model nema realno uporište u praksi. Jedino možda dugoročno rješenje je ozbiljna centralizacija pojedinih struka, bolje upravljanje kadrovima na razini države i jasno organizirani sustav upućivanja pacijenata u druge ustanove ili privatni sektor kad javni sustav nema kapaciteta. U suprotnom, sve ostaje na razini populizma i administrativne odluke koju nema tko provesti - istaknula je dr. Šmit za 24sata.

Razgovarali smo i sa šefovima niza bolnica u Hrvatskoj koji su nam rekli da takve informacije koje stižu oko novog Pravilnika jako lijepo zvuče na papiru. Što se tiče prakse, to je već, kažu, druga priča.

- Danas svjedočimo trendu da pacijenti sve češće idu na magnetsku rezonancu umjesto na CT, često već na temelju uputnice liječnika obiteljske medicine. Međutim, ključno pitanje je indikacija za pretragu. Prema našim podacima, svega oko deset posto nalaza magnetske rezonance pokazuje patološke promjene, a to znači da čak 90 posto pacijenata vjerojatno nije trebalo biti upućeno na tu pretragu - govori jedan od ravnatelja bolnice.

Drugi ističe da se liste čekanja neće riješiti samo administrativnim mjerama ili time da bolnice osiguraju termin točno u propisanom roku.

- Problem je puno širi i zahtijeva jasno definiranje prioriteta te odgovorno upućivanje pacijenata na dijagnostičke pretrage - kaže nam.

Treći navodi da kad je riječ o onkološkim pacijentima, takvi pacijenti dobivaju CT pretrage unutar bolnice i oni imaju prioritet.

- Upravo zato potrebno je detaljno vidjeti kako će predloženi model funkcionirati u praksi. Ideja na prvi pogled zvuči dobro, ali važno je znati kako je točno zamišljena provedba i kako će prijedlog izgledati u stvarnosti. Kroz našu bolnicu godišnje prođe milijun pacijenata. To je golemi sustav i golemi broj ljudi kojima treba pružiti zdravstvenu skrb. Zato je pitanje prioriteta ključno. Moraju postojati jasne prioritetne liste. Nije isto čeka li netko kontrolu manje važnog stanja ili pretragu zbog potencijalno životno ugrožavajuće bolesti - navodi jedan od ravnatelja.

Smatraju da se veliki dio odgovornosti nalazi i na razini obiteljske medicine koja, kažu, mora jasno razlikovati hitne od nehitnih pacijenata kako bi sustav mogao funkcionirati učinkovito i pravedno.

- Kad bi naši radiolozi radili isključivo za bolničke pacijente, a specijalistička zaštita i manje hitne pretrage bile organizirane izvan bolničkog sustava, bolnice bi se značajno rasteretile. Nevjerojatno je da se, primjerice, ultrazvuk dojke još masovno obavlja u bolnicama. Takve pretrage trebale bi se raditi izvan bolničkog sustava, dok bi bolnice trebale biti usmjerene na liječenje pacijenata kod kojih je bolest već potvrđena osnovnim dijagnostičkim postupcima. Bolnice nisu zamišljene za provedbu screening programa - ističe jedan od ravnatelja bolnice.

Takav model rasterećenja bolnica teoretski je, kaže, izvediv, ali problem je što ostatak zdravstvenog sustava nije dovoljno opremljen ni organiziran da preuzme taj dio posla. Zato u praksi to danas nije moguće provesti na način kako se predlaže, govori nam.

- Dobro zvuče pokušaji smanjenja broja uputnica koje liječnici šalju na pretrage, ali za to ne postoje jasni pravilnici ni hodogrami postupanja. Primjerice, što napraviti s pacijentom koji je sam napipao kvržicu? Što s pacijentom koji je zadobio ozljedu glave? U takvim situacijama liječnici se moraju osigurati i poslati pacijenta na dodatnu obradu. Preduvjeti za ovakav model još nisu stvoreni i ovako zamišljeni sustav teško će funkcionirati u praksi. Bolnice se moraju osloboditi dijela poslova koji objektivno ne pripadaju bolničkoj razini zdravstvene skrbi kako bi se mogle fokusirati na najteže i najhitnije pacijente - poručuje jedan od ravnatelja.

Iz Ministarstva zdravstva u odgovoru za 24sata poručuju kako se treba još strpjeti dok novi Pravilnik ne bude dovršen.

- Izrada predmetnog Pravilnika trenutačno je u početnoj fazi. U ovom razdoblju provode se konzultacije sa stručnim društvima i drugim relevantnim dionicima kako bi se osigurali stručna utemeljenost i kvaliteta predloženih rješenja. Po završetku tog procesa nacrt Pravilnika bit će predstavljen javnosti. Molimo za Vaše razumijevanje i strpljenje tijekom provedbe ovog postupka, s obzirom na to da je riječ o važnom i opsežnom normativnom iskoraku koji zahtijeva pažljivu pripremu i usuglašavanje svih ključnih elemenata - stoji u odgovoru ministarstva za 24sata.