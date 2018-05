Litra benzina bez trošarina i poreza zapravo stoji 3,64 kune

Cijene goriva opet divljaju u Hrvatskoj, iako je cijena barela nafte pala. U proračun se slijeva još više novca, što znači da su majstori za izvlačenje novca od svojih građana.

Prije desetak godina turisti su u Hrvatskoj rado punili spremnike do vrha jer smo imali jeftinije gorivo nego u većini država EU. Danas natoče toliko da se s kupanja na Jadranu jedva dovuku do granice. Čak je i u Austriji gorivo kunu jeftinije, dok npr. susjedi u Bosni i Hercegovini litru benzina plaćaju 20 posto manje.

Izlizana fraza iz Vlade

Prema podacima Ministarstva gospodarstva, prosječna cijena benzina od utorka iznosi 10,63 kune, dok je prosječna cijena dizela 10,07 kuna. Rast je to za oko 60 lipa u mjesec dana za litru benzina te za oko 70 lipa za dizel. Naime, nije dovoljno što imamo gotovo najveći PDV u Europskoj uniji, pa tako imamo i visoke trošarine. One su 3,86 kuna na litru eurosupera. To znači da litra benzina stoji 3,64 kune. Otprilike kunu uzme prodavatelj, a država na to obračuna gotovo četiri kune trošarine i na sve to doda još PDV. To objašnjava kako se Rusi i Amerikanci voze na gorivo koje stoji manje od pet kuna. Nemaju tolike poreze i trošarine.

Tijekom svibnja iz Vlade smo čuli izlizanu frazu koja se ponavlja svake naftne krize. Ona glasi: “Pratimo situaciju i spremni smo reagirati ako to bude potrebno”. Naime, Vlada je napravila to 2008. i 2011. godine. A 2011., kad smo imali rekordne cijene, više od od 11 kuna po litri, trošarine su smanjene 15 lipa. A kad se stanje smirilo i gorivo pojeftinilo 2013., one su povećane za čak 70 lipa. Naime, punjenjem goriva u Hrvatskoj podržavate i Hrvatske željeznice. Tridesetak lipa od trošarina za gorivo ide njima. Malo više od jedne kune namijenjeno je Hrvatskim cestama i autocestama. Ostatak trošarina ide u državnu kasicu, za države potrebe. U npr. Njemačkoj trošarine idu tvrtkama koje održavaju ceste i autoceste. Osim toga, ne smijemo zaboraviti kako se ondje za automobile na plaća nikakva cestarina na autocesti i ne postoje nikakve trošarine za aute, prilikom njihove kupovine, donosi novi broj Autostarta.

U sezoni još veća zarada

Tin Bašić, s portala cijenegoriva.info, smatra da Vlada do jeseni još neće smanjivati trošarine.

- Dolazi nam turistička sezona, a to je prilika za još veći priljev novca u državni proračun. Da sam ja ministar financija, smanjio bih trošarine na jesen jer u ovom trenutku nema zdrave logike smanjivati ih. Nadam se će Vlada uskoro korigirati cijene goriva u Hrvatskoj s obzirom na to da su cijene barela nafte na globalnom tržištu pale, a to se uskoro očekuje i na mediteranskom tržištu - rekao nam je Bašić.