Livaković oduševio videom: 'Svi smo uz DMD dječake. Imajte snage i hrabrosti. Niste sami'

Nakon što je pročitao priča dječaka koji boluju od Duchenneove mišićne distrofije, koji hitno trebaju lijek, a veliki su zaljubljenici u nogomet i veliki navijači Vatrenih na Svjetskom prvenstvu, svoju podršku poslao im je vratar Vatrenih Dominik Livaković .

- Dragi Donat šaljem ti veliku podršku. Svi smo uz tebe i sve DMD dječake. Imajte puno snage, vjere i hrabrosti i znajte da niste sami - poručio je u svojoj videoporuci Livaković.

Pokretanje videa... VIDEO Poruka Livakovića za oboljele od mišićne distrofije | Video: privatna arhiva

Dječaci i roditelji oduševljeni su što ih je Livaković podržao u borbi za terapiju. Udruga DMD Hrvatska Livakovićevu poruku je podijelila na svojim društvenim mrežama. Podsjetimo dječaci i njihovih roditelji čekaju sredinu srpnja, kada Stručno povjerenstvo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o uvrštavanju lijeka givinostat na listu lijekova. Taj lijek za njih je nada, jer on za više od tri godine zaustavlja progresiju bolesti.

- Naši dječaci samo žele živjeti. Poput vas, zapucati loptu. I mi temi i cijeloj reprezentaciji šaljemo najbolje želje i punu podršku uoči utakmica s Portugalom - objavila je Udruga DMD Hrvatska.